"Не пара": Потап и Настя Каменских развелись после семи лет брака (фото)

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) и певица Настя Каменских 1 мая 2026 года официально сообщили о разводе после семи лет брака и длительного времени распространения слухов в сети об их разрыве. В 2019 году звезды узаконили свои отношения.

О новом этапе жизни оба написали в совместном посте в Instagram. А в комментариях фанаты экс-пары желают им счастливого будущего в одиночку.

Рэпер и певица попросили уважать их решение и отметили, что никаких комментариев на эту тему давать не будут.

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в нечто большее. Но рано или поздно все доходит до конца. "Как ты ни крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет. Просим понимания и уважения к нашему решению", — говорится в заявлении Потапа и Насти.

На каком этапе юридические моменты развода — неизвестно.

Слухи о разводе Потапа и Насти

Еще после начала полномасштабной войны звездная экс-пара время от времени подогревала слухи о разрыве, однако официально все опровергала. Более того, рэпер в интервью говорил, что хочет еще детей.

Звезды поженились в мае 2019 года, что стало сюрпризом для их фанатов, ведь те до последнего скрывали свой роман. До этого Потапенко был в браке с продюсером Ириной Горовой, которая родила от него сына Андрея.

