Потап вышел на связь после 4-дневной голодовки Насти: "Бомжуем потихоньку"

Потап, певец
Продюсер Потап | Фото: Instagram

Украинский продюсер и музыкант Потап появился с обновлением в социальных сетях через несколько часов после того, как его жена, певица Настя Каменских, сообщила о госпитализации после длительной голодовки.

Потап, который уже давно проживает за границей, разместил в своем Instagram видео, в котором продемонстрировал несколько образов для прогулки.

"Бомжуем потихоньку", — написал он, вероятно, намекая на небрежный стиль в одежде.

На опубликованных кадрах можно увидеть два аутфита в уличном формате: длинные "мешковатые" пиджаки и брюки, черная шапка, а также серое пальто с желтым свитером и белой футболкой под низом.

Под заметкой не так много лайков и комментариев.

  • "Одинокий бродяга любви Казанова", — написал один из комментаторов.
  • Другой добавил: "Чтобы все так бомжевали".
  • "Что с Настей?" — поинтересовалась следующая зрительница, однако ее вопрос остался без ответа.
Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • 4 января Настя Каменских сообщила об ухудшении здоровья после многодневного голодания для "очищения" организма. Артистка призналась, что у нее почти нет сил. 8 января ее госпитализировали и поставили капельницы. Изначально Каменских планировала воздерживаться от еды в течение недели.
  • Продюсер и соучредитель "Музыкальной платформы" Геннадий Витер, который является кумом Насти Каменских, признался, как изменилось его отношение к NK и Потапу во время войны.

К тому же сотрудничество артистки с ювелирным брендом "Золотой век" пришлось разорвать из-за русскоязычных выступлений за рубежом.