Потап вийшов на зв'язок після 4-денного голодування Насті: "Бомжуємо потихеньку"

Український продюсер та музикант Потап з’явився з оновленням в соціальних мережах за кілька годин після того, як його дружина, співачка Настя Каменських, повідомила про госпіталізацію після тривалого голодування.

Потап, який вже давно проживає за кордоном, розмістив у своєму Instagram відео, у якому продемонстрував кілька образів для прогулянки.

"Бомжуємо потихеньку", — написав він, імовірно, натякаючи на недбалий стиль в одязі.

На опублікованих кадрах можна побачити два аутфіти у вуличному форматі: довгі "мішкуваті" піджаки та штани, чорна шапка, а також сіре пальто з жовтим светром та білою футболкою під низом.

Під дописом не так багато вподобайок та коментарів.

"Самотній бродяга кохання Казанова", — написав один з коментаторів.

Інший додав: "Щоб усі так бомжували".

"Що з Настею?" — поцікавилась наступна глядачка, однак її запитання лишилось без відповіді.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

4 січня Настя Каменських повідомила про погіршення здоров’я після кількаденного голодування задля "очищення" організму. Артистка зізналась, що в неї майже немає сил. 8 січня її госпіталізували й поставили крапельниці. Спочатку Каменських планувала утримуватися від їжі протягом тижня.

Продюсер і співзасновник "Музичної платформи" Геннадій Вітер, який є кумом Насті Каменських, зізнався, як змінилося його ставлення до NK та Потапа під час війни.

До того ж співпрацю артистки з ювелірним брендом "Золотий вік" довелось розірвати через російськомовні виступи за кордоном.