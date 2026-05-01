"Не пара": Потап і Настя Каменських розлучилися після семи років шлюбу (фото)

Український репер Потап (Олексій Потапенко) і співачка Настя Каменських 1 травня 2026 року офіційно повідомили про розлучення після семи років шлюбу та тривалого часу поширення чуток у мережі про їхній розрив. У 2019 році зірки узаконили свої стосунки.

Про новий етап життя обидва написали у спільному пості в Instagram. А в коментарях фанати експари бажають їм щасливого майбутнього поодинці.

Потап і Настя розлучилися

Репер та співачка попросили поважати їхнє рішення та наголосили, що жодних коментарів на цю тему не даватимуть.

"Рівно 20 років тому ми почали свій шлях як творчий дует, який з часом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все доходить до кінця. "Как ты не крути, но мы не пара". Дякуємо за вашу підтримку і любов протягом всіх цих років. Просимо розуміння і поваги до нашого рішення", — йдеться в заяві Потапа та Насті.

На якому етапі юридичні моменти розлучення — невідомо.

Чутки про розлучення Потапа та Насті

Ще після початку повномасштабної війни зіркова експара час від часу підігрівала чутки про розрив, проте офіційно все спростовувала. Ба більше, репер в інтервʼю казав, що хоче ще дітей.

Зірки одружилися у травні 2019 року, що стало сюрпризом для їхніх фанатів, адже ті до останнього приховували свій роман. До цього Потапенко був у шлюбі з продюсеркою Іриною Горовою, яка народила від нього сина Андрія.

