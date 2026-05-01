Розлучення Потапа і Насті: як починалася та закінчилася їхня історія кохання (фото)

Потап та Настя Каменських з творчого дуету створили романтичний союз. Зірки у 2019 році одружилися, але через майже 7 років оголосили про розлучення.

Протягом багатьох років ходили чутки про їхній роман, але обидва це заперечували. Фокус розповідає, як починалася ця історія.

Початок історії

У 2006 році з’явився дует "Потап і Настя". Продюсером і автором більшості пісень став сам Олексій Потапенко. Настю він знайшов під час кастингу. Контраст між жартівливим, трохи іронічним стилем Потапа і яскравою, емоційною дівчиною одразу "зайшов" публіці.

Перші хіти — "Не пара", "Крепкие орешки", "На районе" — швидко зробили дует зірками. Вони активно гастролювали, знімали кліпи й збирали нагороди.

Довгий час Потап та Настя заперечували будь-які романтичні стосунки, наголошуючи, що між ними — лише робота і дружба. Проте чутки про їхній роман не вщухали багато років.

У 2017 році дует припинив діяльність, а Потап та Настя почали сольні кар'єри. Репер більше займався продюсуванням, а співачка запустила сольний проєкт NK.

Ба більше, Каменських зізнавалася, що вони ненавиділи одне одного свого часу.

"Нехай люди говорять. Нас коли люди одружували, то ми один одного терпіти не могли. Коли зараз розлучають — ми як ніколи… У нас все добре! Тому нехай всі щось говорять!" — сказала зірка сцени, відповідаючи на чутки про розлучення за рік до цього.

Потап і Настя

Несподіване весілля

І вже у 2019 році вони офіційно підтвердили те, про що давно здогадувалися фанати — Потап і Настя одружилися. Весілля стало великою подією в шоу-бізнесі і справжньою несподіванкою, адже до самого моменту одруження зірки офіційно так і не підтверджували свій роман.

Втім, згодом виявилося, що експара зіграла ще одне весілля — у Лас-Вегасі. За два роки до церемонії в Україні.

"Зараз ми щоразу жартуємо, що зіграли два весілля для кожного з нас — в моєму стилі — велике елегантне і вишукане весілля в Києві, і в стилі Льошки — яскраве, оригінальне, спонтанне і дуже романтична — весілля-сюрприз в Вегасі", — розповідала артистка.

Весілля Потапа і Насті

Чутки про розлучення

Після початку повномасштабної війни, коли зіркова експара почала частково жити за кордоном, вони час від часу підігрівали чутки про розрив, проте офіційно все спростовували.

Ба більше, Потапу приписували роман з іншою жінкою. Ходили чутки, що той зрадив дружині з її подругою та колишньою Позитива – дизайнеркою Анною Андрійчук. Втім, офіційно ці домисли не підтвердилися.

А в інтервʼю російському журналісту Юрію Дудю Потап говорив, що в них з Каменських усе добре. Ба більше, він хотів би ще кілька разів стати батьком.

"Я б хотів ще чотирьох (дітей, — Ред.). Але тут уже таке питання. Не тільки до мене, а й до Всесвіту. Вона (Настя Каменських, — Ред.) теж дуже хоче дітей. Ми хочемо дітей. Ми працюємо над цим. Нам подобається процес", — зізнався Потап.

Потап та Настя Каменських підігрівали чутки про розлучення

Офіційне розлучення

1 травня 2026 року зірки офіційно повідомили про розлучення після майже семи років шлюбу.

Потап та Настя попросили поважати їхнє рішення та кажуть, що жодних коментарів на цю тему не даватимуть.

"Рівно 20 років тому ми почали свій шлях як творчий дует, який з часом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все доходить до кінця. "Как ты не крути, но мы не пара". Дякуємо за вашу підтримку і любов протягом всіх цих років. Просимо розуміння і поваги до нашого рішення", — написали репер та співачка.

