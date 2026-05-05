Потап обратился к Насте Каменских после развода: его высмеяли украинцы (фото)

Пост Потапа о Насте Каменских на фоне развода высмеяли в сети. Как раз накануне стало известно об официальном разрыве бывшей пары и дуэта.

4 мая, в день рождения NK, бывший муж и продюсер певицы опубликовал фото и написал: "Nastya Konstanta. Знаю, увидимся. Будь счастлива".

Потапа высмеяли в сети

Впрочем, украинцы устроили в комментариях целый флешмоб. Кто-то показывал новую обувь, кто-то — рыбу, котов, собак, апельсины. Интересно, что комментарии иногда набирали в разы больше реакций, чем основной пост.

"Кому все равно — лайкайте моих пчел", — написал один из пользователей сети.

Сам Потап на иронию украинцев не отреагировал.

Потап и Настя развелись

1 мая 2026 года певица и рэпер официально сообщили о разводе после семи лет брака. В 2019 году Каменских и Потапенко неожиданно для фанатов узаконили свои отношения, до последнего скрывая свой роман.

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в нечто большее. Но рано или поздно все доходит до конца", — говорилось в заявлении Потапа и Насти.

Последние годы они время от времени подогревали слухи о разводе, однако официально все опровергали.

