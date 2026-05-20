"Вши через месяц": украинцы высмеяли возвращение Потапа и Насти (фото)
Потап и Настя Каменских накануне объявили о возвращении своего дуэта на сцену после 9-летнего перерыва. Разведенные артисты сделали совместное заявление на русском языке и даже анонсировали первый концерт в США.
Впрочем, украинцы такой анонс, как и новость о разводе пары, встретили с критикой и мемами. Фокус собрал реакцию пользователей сети в Threads.
Потап и Настя возвращаются
"Рано или поздно каждая история подходит к концу, и наша история — не исключение. Сегодня завершится пауза, на которую мы ушли аж 9 лет назад. А это значит, что мы — Потап и Настя — вернулись и начинаем концерты 19 декабря в Нью-Йорке. Мы ждем вас всех. We are back. Let's go!" — заявила экс-пара.
Интересно, что это заявление появилось как раз после того, как Потап и Настя Каменских сообщили о разводе.
Украинцы в первую очередь обратили внимание на русский язык артистов.
"Зная английский, имея испанский репертуар. Они выбрали петь сейчас на русском. Ну ок", — написала пользовательница сети.
Что еще писали украинцы
- "Топ вещей, не имеющих смысла: 1. Кисточка для пупка 2. 20 открытых вкладок "на потом" 3. Возвращение дуэта "Потап и Настя".
- "Мне их даже жалко. Попонтовались, да оказались никому нигде не нужны ни с перезревшей "новой" испаноязычной певицей, ни с у**бишным ры**чным Славиком балаганом. а Украину слили и возврата нет. Не знаю, кому будет не противно идти на их концерты".
- "Вши через месяц после того, как мама вывела их тебе всеми возможными силами, потратив кучу нервов".
- "Мария Примаченко это предвидела в своих картинах. Вот например Потап и Настя Каменских возвращаются из жадности".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- После развода с Настей Потап неожиданно заговорил об участии в романтическом реалити "Холостяк".
- Пост рэпера о Каменских на фоне развода высмеяли в сети.
Также Фокус рассказывал о зарождении истории любви пары и ее окончании.