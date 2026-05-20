"Вши через месяц": украинцы высмеяли возвращение Потапа и Насти (фото)

Потап и Настя Каменских накануне объявили о возвращении своего дуэта на сцену после 9-летнего перерыва. Разведенные артисты сделали совместное заявление на русском языке и даже анонсировали первый концерт в США.

Впрочем, украинцы такой анонс, как и новость о разводе пары, встретили с критикой и мемами. Фокус собрал реакцию пользователей сети в Threads.

Потап и Настя возвращаются

"Рано или поздно каждая история подходит к концу, и наша история — не исключение. Сегодня завершится пауза, на которую мы ушли аж 9 лет назад. А это значит, что мы — Потап и Настя — вернулись и начинаем концерты 19 декабря в Нью-Йорке. Мы ждем вас всех. We are back. Let's go!" — заявила экс-пара.

Интересно, что это заявление появилось как раз после того, как Потап и Настя Каменских сообщили о разводе.

Украинцы в первую очередь обратили внимание на русский язык артистов.

"Зная английский, имея испанский репертуар. Они выбрали петь сейчас на русском. Ну ок", — написала пользовательница сети.

Что еще писали украинцы

"Топ вещей, не имеющих смысла: 1. Кисточка для пупка 2. 20 открытых вкладок "на потом" 3. Возвращение дуэта "Потап и Настя".

"Мне их даже жалко. Попонтовались, да оказались никому нигде не нужны ни с перезревшей "новой" испаноязычной певицей, ни с у**бишным ры**чным Славиком балаганом. а Украину слили и возврата нет. Не знаю, кому будет не противно идти на их концерты".

"Вши через месяц после того, как мама вывела их тебе всеми возможными силами, потратив кучу нервов".

"Мария Примаченко это предвидела в своих картинах. Вот например Потап и Настя Каменских возвращаются из жадности".

