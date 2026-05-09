Потап после развода захотел в "Холостяк": сеть взорвалась мемами (фото)

После развода с Настей Каменских Потап, настоящее имя которого Алексей Потапенко, неожиданно заговорил об участии в романтическом реалити "Холостяк".

Рэпер в своем Threads обратился к давнему ведущему шоу Григорию Решетнику. Он поинтересовался, как попасть на кастинг нового сезона. Впрочем, реакцию украинцев долго ждать не пришлось — Потапа засыпали ироничными ответами.

Потап — новый Холостяк?

"А где проходить кастинг, чтобы стать следующим Холостяком? Гриша Решетник, напиши мне", — отметил на русском Потап.

Украинцы начали шутить о его шансах на участие в проекте.

"Может, лучше на "Орел и решка"? Чтобы вас в какую-нибудь Африку отвезли. И там и оставили".

"В ближайшем территориальном центре комплектования в городе Киев".

"Уже был один лысый до***б, хватит".

"Бороться за сердце Потапа будут Леша Гончаренко и Коля Тищенко".

"Заочно прими участие".

"Он на украинском языке проходит скорее всего".

"Холостяк с Потапом будет первым сезоном, где женщинам еще будут доплачивать за участие в нем".

"Холостяк конечно низко пал, но ведь не настолько".

Потап нацелился на "Холостяка" Фото: Threads

"Забавный псяка" в комментариях Фото: Threads

Интересно, что "забавный псяка" в комментариях набрал в разы больше лайков, чем сам пост Потапа.

