Потап после развода захотел в "Холостяк": сеть взорвалась мемами (фото)
После развода с Настей Каменских Потап, настоящее имя которого Алексей Потапенко, неожиданно заговорил об участии в романтическом реалити "Холостяк".
Рэпер в своем Threads обратился к давнему ведущему шоу Григорию Решетнику. Он поинтересовался, как попасть на кастинг нового сезона. Впрочем, реакцию украинцев долго ждать не пришлось — Потапа засыпали ироничными ответами.
Потап — новый Холостяк?
"А где проходить кастинг, чтобы стать следующим Холостяком? Гриша Решетник, напиши мне", — отметил на русском Потап.
Украинцы начали шутить о его шансах на участие в проекте.
- "Может, лучше на "Орел и решка"? Чтобы вас в какую-нибудь Африку отвезли. И там и оставили".
- "В ближайшем территориальном центре комплектования в городе Киев".
- "Уже был один лысый до***б, хватит".
- "Бороться за сердце Потапа будут Леша Гончаренко и Коля Тищенко".
- "Заочно прими участие".
- "Он на украинском языке проходит скорее всего".
- "Холостяк с Потапом будет первым сезоном, где женщинам еще будут доплачивать за участие в нем".
- "Холостяк конечно низко пал, но ведь не настолько".
Интересно, что "забавный псяка" в комментариях набрал в разы больше лайков, чем сам пост Потапа.
