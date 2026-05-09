Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Потап після розлучення захотів у "Холостяк": мережа вибухнула мемами (фото)

Потап після розлучення захотів у холостяк
Потап | Фото: Instagram @realpotap

Після розлучення з Настею Каменських Потап, справжнє ім’я якого Олексій Потапенко, несподівано заговорив про участь у романтичному реаліті "Холостяк".

Репер у своєму Threads звернувся до давнього ведучого шоу Григорія Решетніка. Він поцікавився, як потрапити на кастинг нового сезону. Втім, реакцію українців довго чекати не довелося — Потапа засипали іронічними відповідями.

Потап — новий Холостяк?

"А де проходити кастинг, щоб стати наступним Холостяком? Грішо Решетнік, напиши мені", — зазначив російською Потап.

Українці почали жартувати про його шанси на участь у проєкті.

  • "Може, краще на "Орел и решка"? Щоб вас в якусь Африку відвезли. І там і лишили".
  • "В найближчому територіальному центрі комплектування в місті Київ".
  • "Вже був один лисий до***б, досить".
  • "Боротися за серце Потапа будуть Льоша Гончаренко і Коля Тіщенко".
  • "Заочно візьми участь".
  • "Він українською мовою проходить швидше за все".
  • "Холостяк з Потапом буде першим сезоном, де жінкам ще будуть доплачувати за участь в ньому".
  • "Холостяк звісно низько пав, але ж не настільки".
Відео дня
потап холостяк
Потап націлився на "Холостяка"
Фото: Threads
потап
"Кумедний псяка" в коментарях
Фото: Threads

Цікаво, що "кумедний псяка" в коментарях набрав у рази більше лайків, ніж сам пост Потапа.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Також Фокус розповідав про зародження історії кохання Потапа та Насті та її закінчення.