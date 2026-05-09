Потап після розлучення захотів у "Холостяк": мережа вибухнула мемами (фото)
Після розлучення з Настею Каменських Потап, справжнє ім’я якого Олексій Потапенко, несподівано заговорив про участь у романтичному реаліті "Холостяк".
Репер у своєму Threads звернувся до давнього ведучого шоу Григорія Решетніка. Він поцікавився, як потрапити на кастинг нового сезону. Втім, реакцію українців довго чекати не довелося — Потапа засипали іронічними відповідями.
Потап — новий Холостяк?
"А де проходити кастинг, щоб стати наступним Холостяком? Грішо Решетнік, напиши мені", — зазначив російською Потап.
Українці почали жартувати про його шанси на участь у проєкті.
- "Може, краще на "Орел и решка"? Щоб вас в якусь Африку відвезли. І там і лишили".
- "В найближчому територіальному центрі комплектування в місті Київ".
- "Вже був один лисий до***б, досить".
- "Боротися за серце Потапа будуть Льоша Гончаренко і Коля Тіщенко".
- "Заочно візьми участь".
- "Він українською мовою проходить швидше за все".
- "Холостяк з Потапом буде першим сезоном, де жінкам ще будуть доплачувати за участь в ньому".
- "Холостяк звісно низько пав, але ж не настільки".
Цікаво, що "кумедний псяка" в коментарях набрав у рази більше лайків, ніж сам пост Потапа.
