"Петарди прив'язувала до хвостів": Мартиновська зганьбилася розповіддю про знущання з тварин (відео)

Українська шеф-кухарка та зірка "МастерШефу" Ольга Мартиновська потрапила в гучний скандал через заяви про знущання з тварин.

На інтервʼю в Маші Єфросиніної жінка почала розповідати про своє "бешкетне" дитинство. За словами Ольги, вона кидала котів через дах та привʼязувала петарди їм до хвостів.

Мартиновська чіпляла петарди котам

"Висіла на заборах і на деревах головою вниз, кидала котів через кришу і бігла їх ловила. Або петарди прив'язувала до котячих хвостів. Ну, такий шибеник був", — сказала Ольга з посмішкою на обличчі.

Після цього під критику українців потрапила не лише Мартиновська, але і Маша Єфросиніна, адже користувачів обурила її реакція на слова гості: ведуча сміялася в цей момент. До того ж, відео пройшло етапи монтажу, на яких нікому не спало на думку, що це викличе скандал.

Відео дня

Вірусний фрагмент з інтерв'ю вже видалили.

Реакція мережі

Українці швидко відреагували на слова зірки "МастерШефу", звинувативши її в знущанні з тварин:

"А ми в дитинстві якраз підбирали і рятували котиків, над якими знущались. І це взагалі не смішно".

"Розумію, що в дитинстві могла чогось не усвідомлювати. Але ж зараз має якось прийти розуміння, що так не можна було, і тим більше зраз розповідати це як якийсь жарт, прикол. Ви ж лідер думок, на вас можуть рівнятися інші, брати приклад".

"Дивна "гіпербола". Коли я була дитиною, у мене чомусь і близько не було таких "ігор" з тваринами. І якщо людина ніколи не робила чогось подібного, то навряд чи їй взагалі спаде на думку вигадувати настільки жорстокі приклади для "перебільшення".

"Бажаю обом пережити теж саме, що ті нещасні котики".

Були й коментарі з підтримкою Мартиновської:

"Дивно бачити, як окремий фрагмент великої розмови перетворюють на характеристику людини. Ольга не пропагувала жорстоке ставлення до тварин і не виправдовувала його — вона чесно ділилася власним дитячим досвідом, який для покоління і часів був звичним. Це історія про те, як росли, а не про те, якими є сьогодні".

"Засуджуємо жорстокість, але самі часто стаємо жорстокими, щойно з’являється зручна мішень для колективного осуду".

"Мені здається несправедливим робити висновки про людину на основі кількох речень, вирваних із великої та багатогранної розмови. Те, чим поділилася Ольга, було не позицією чи закликом до певної поведінки, а спогадом про реалії свого дитинства. Розповідати про те, що колись було нормою, не означає підтримувати це сьогодні".

Реакція Єфросиніної та Мартиновської

Маша Єфросиніна швидко відреагувала на обурення українців. Та навіть видалила скандальний фрагмент.

"Друзі, ми усвідомлюємо, що одна з фраз, яка прозвучала в цьому інтерв’ю, викликала негативну реакцію. Ні я, ні Оля не підтримуємо жорстоке поводження з тваринами та будь-які дії, що можуть завдати їм болю чи страждань. Фраза, яку ви чули в початковій версії інтерв'ю, була невдалою гіперболою з боку гості, а не реальною історією її дитинства. Вона була використана для емоційного підсилення думки героїні, та не мала на меті схвалення або нормалізацію насильства щодо тварин", — написала блогерка.

Реакція Єфросиніної Фото: Instagram

Уже зранку наступного дня на звʼязок вийшла сама Ольга:

"Друзі, хочу щиро перепросити у вас за ті неприємні відчуття, які вам довелося прожити під час перегляду мого інтервʼю у Маші, а саме, що стосується факту про моє бешкетне дитинство. Хочу попросити вибачення за гіперболізацію цієї історії. Точно не хотіла зачепити ваші почуття. Не пропагую, не підтримую знущання над тваринами, насилля над ними, тільки захист і любов мають бути по відношенню до них".

Ольга Мартиновська Фото: Instagram

Підтримка колег

Не забарилися з реакцією і колеги Мартиновської з "МастерШефу".

"Я проти будь-якого жорстокого поводження з тваринами, без винятків. Олю знаю багато років — і знаю, яка вона насправді. Хто хоч раз був на інтерв'ю перед камерою — знає, як легко сказати щось не так, як мав на увазі. Стрес, хвилювання, і ти вже звучиш зовсім не так, як думаєш. Оля — добра, щира, чуйна людина, яка робить тисячі хороших справ щодня", — написав ресторатор Ярославський.

"Олюня, ми знайомі вже 13 років і я знаю, яка ти добра і чуйна. До того ж неймовірно турботлива мама. Люблю тебе і обнімаю", — додав Ектор Хіменес-Браво.

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