Скандал через фото на макових полях: під "гарячу руку" потрапила Христина Соловій

В українському сегменті соцмереж розгорівся гучний скандал навколо фотосесій у макових полях. Багато українців у пошуках атмосферних кадрів нищать природу, не поважаючи чужу працю.

У Threads прикута увага до поведінки людей на макових полях. Одні просять не витоптувати рослини, інші переконують, що поля дикі та начебто нічийні. Фокус звернув увагу на чергову гарячу та дискусійну тему.

Скандал з маковими полями

Дехто взагалі вирішили заїхати туди на авто. Люди пишуть, що навіть коли маки насіялися самі, часто між ними ростуть інші культури. Один фермер з Львівщини поскаржився, що його поле сильно постраждало від охочих зробити "квітучі" кадри.

Під хвилю хейту потрапила і співачка Христина Соловій.

"Україна підступно прекрасна і несподівана", — написала артистка, показавшись у маковому полі.

Христина Соловій на маковому полі Фото: Threads

Реакція мережі

Під фото Соловій українці висловили своє обурення:

Відео дня

"Ви їх садили, що мнете? Як не сакури то маки. Й**нулись в гонитві за красивими фоточками".

"Тільки сьогодні читала про це поле, яке витоптують такі безвідповідальні люди. Власник не може їх відвадити, а вони йому посів топчуть через ті маки".

"Це ясно, а нашо ви квіти помʼяли?"

"Боже, я завжди вважала вас розумнішою. Дивлюся на те, як ви просто знищили ділянку живої краси, та ще більше розчаровуюся в людях".

Скандал з фото Соловій Фото: Threads

"Чекаю коли трутні в коменти налетять", — написала Христина.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Христина Соловій зізналася, як політик намагався схилити її до "стосунків за послугу".

Аліна Гросу вперше відреагувала на скандал, який розгорівся навколо хрестин її сина, а саме храму, де проходило таїнство.

Крім того, діти покійного Степана Гіги втрапили у публічний скандал. Степана-меншого та Квітославу звинувачують у недотриманні свого слова.