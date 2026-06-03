Діти Степана Гіги втрапили у скандал: відомий співак розповів, як його "кинули"

Діти покійного Степана Гіги втрапили у публічний скандал. Степана-меншого та Квітославу звинувачують у недотриманні свого слова.

Після концерту пам'яті народного артиста України в Палаці спорту Віталій Лобач, який виступав там з піснею "Третій тост", звинуватив родину в недотриманні обіцянок щодо врегулювання прав на випуск тієї композиції.

Діти Гіги втрапили у скандал

Віталій каже, що погодився виступити на концерті пам'яті Степана Петровича через повагу до артиста, а підготовка відбувалася за його рахунок. Втім, згодом виникло непорозуміння.

"До та під час підготовки жодних обмежень щодо подальшого виконання чи використання пісні озвучено не було. Більше того, на самому концерті я отримав запевнення від Квітослави Гіги, що це питання буде врегульовано", — пише музикант.

Відео дня

Віталій Лобач про непорозуміння з родиною Гіги Фото: Instagram

За словами Лобача, рідні Степана Гіги заявили, що його виступ на концерті був "подарунком сім'ї".

"Виникає логічне запитання: якщо це був подарунок, чому про це не повідомили до концерту, коли я вкладав свої кошти, час і працю? Також незрозуміло, чому в межах одного концерту до різних артистів були застосовані різні умови щодо подальшого використання пісень", — додав артист.

Віталій наголосив, що не хоче влаштовувати гучних конфліктів, а прагне лише отримати від родини Гіги "прозорого пояснення цієї ситуації".

Віталій Лобач заспівав "Третій тост" і хотів її випустити

Цікаво, що FIЇNKA та Нікіті Кисельову дозволили випустити кавери на пісню "Вівтар". У першої відео на YouTube набрало вже 4 млн переглядів, а у другого — 5.

Наразі родина Гіги не відреагувала на новий скандал.

Реакція мережі

Українці в коментарях пишуть, що потрібно якомога більше поширювати творчіть Степана Петровича, аби його памʼятали:

"Даремно сім'я Гіги забороняє співати його пісня, з піснею його люди пам'ятають".

"Договір просто існує. Ніколи не погоджуйтесь на словах… договір підписали і все буде ок".

"Роялті і решта фінансових моментів це добре, та пісня живе настільки довго, наскільки довго її співають".

"Шок! Звичайно чому артист повинен вкладати кошти в пісню, щоби виконати тільки на їхньому концерті! Це ж обман. Зробили так, щоби ви самі вклали в пісню, а вже після вони сказали, що не можна!"

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Як виглядає могила Степана Гіги, на якій шанувальники посадили "молоду яворину".