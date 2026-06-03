Дети Степана Гиги попали в скандал: известный певец рассказал, как его "кинули"

Дети покойного Степана Гиги попали в публичный скандал. Степана-младшего и Квитославу обвиняют в несоблюдении своего слова.

После концерта памяти народного артиста Украины во Дворце спорта Виталий Лобач, который выступал там с песней "Третий тост", обвинил семью в несоблюдении обещаний по урегулированию прав на выпуск той композиции.

Дети Гиги попали в скандал

Виталий говорит, что согласился выступить на концерте памяти Степана Петровича из-за уважения к артисту, а подготовка происходила за его счет. Впрочем, впоследствии возникло недоразумение.

"До и во время подготовки никаких ограничений относительно дальнейшего исполнения или использования песни озвучено не было. Более того, на самом концерте я получил заверения от Квитославы Гиги, что этот вопрос будет урегулирован", — пишет музыкант.

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Виталий Лобач о недоразумениях с семьей Гиги Фото: Instagram

По словам Лобача, родные Степана Гиги заявили, что его выступление на концерте было "подарком семье".

"Возникает логичный вопрос: если это был подарок, почему об этом не сообщили до концерта, когда я вкладывал свои средства, время и труд? Также непонятно, почему в рамках одного концерта к разным артистам были применены различные условия по дальнейшему использованию песен", — добавил артист.

Виталий отметил, что не хочет устраивать громких конфликтов, а стремится лишь получить от семьи Гиги "прозрачного объяснения этой ситуации".

Виталий Лобач спел "Третий тост" и хотел ее выпустить

Интересно, что FIЇNKA и Никите Киселеву разрешили выпустить каверы на песню "Вівтар". У первой видео на YouTube набрало уже 4 млн просмотров, а у второго — 5.

Пока семья Гиги не отреагировала на новый скандал.

Реакция сети

Украинцы в комментариях пишут, что нужно как можно больше распространять творчество Степана Петровича, чтобы его помнили:

"Напрасно семья Гиги запрещает петь его песню, с песней его люди помнят".

"Договор просто существует. Никогда не соглашайтесь на словах... договор подписали и все будет ок".

"Роялти и остальные финансовые моменты это хорошо, но песня живет настолько долго, насколько долго ее поют".

"Шок! Конечно почему артист должен вкладывать средства в песню, чтобы исполнить только на их концерте! Это же обман. Сделали так, чтобы вы сами вложили в песню, а уже после они сказали, что нельзя!"

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