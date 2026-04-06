"Мы не были готовы": сын покойного Гиги — о том, что произошло с певцом

Младший сын Степана Гиги признался, что не обижается на коллег по цеху, которые не пришли на похороны его отца во Львове. Мол, это личное дело каждого.

После внезапной смерти известного украинского артиста Степана Гиги в киевском Дворце Спорта состоялся концерт памяти. На мероприятие пришли коллеги, друзья, а также поклонники творчества исполнителя. Журналисты заметили и его сына — Степана Гигу-младшего. Видео короткого разговора опубликовали на Instagram-странице "Утро в большом городе".

Не были к этому готовы

Отвечая на вопрос об обстоятельствах смерти, Степан не вдавался в детали, но не скрывал: ни он, ни другие члены семьи не были готовы к смерти близкого человека.

"Это для нас всех было внезапно. Все было очень быстро. Мы не были готовы к этому и никто не был готов, — отметил сын Гиги, добавив, что не обижается на людей, которые не пришли на похороны отца, — Нормально к этому отношусь. Не пришли, так не пришли".

Сын Гиги едет в тур

Мужчина говорит, что и в дальнейшем планирует исполнять песни своего отца.

"Да, конечно. Мы уже подготовили тур, через две недели выезжаем во всеукраинский тур памяти, будут концерты. Состоится почти в каждом городе Украины. Кто не сумел сегодня попасть, то будет иметь такую возможность в своем родном городе".

Официально причину смерти артиста не называют. Украинские медиа писали, что Степан Гига имел осложнения вирусной болезни из-за заболевания сахарным диабетом. Семья эту информацию подробно не комментирует.

Несмотря на большую популярность, певец всегда старался держать частную жизнь подальше от публичности. Мы рассказывали, что известно о самых близких людях Степана Гиги и его семье.

