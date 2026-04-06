"Ми не були готові": син покійного Гіги — про те, що сталося зі співаком

Молодший син Степана Гіги зізнався, що не ображається на колег по цеху, які не прийшли на похорон його батька у Львові. Мовляв, це особиста справа кожного.

Після раптової смерті відомого українського артиста Степана Гіги у київському Палаці Спорту відбувся концерт пам'яті. На захід прийшли колеги, друзі, а також шанувальники творчості виконавця. Журналісти помітили і його сина — Степана Гігу-молодшого. Відео короткої розмови опублікували на Instagram-сторінці "Ранок у великому місті".

Не були до цього готові

Відповідаючи на питання про обставини смерті, Степан не вдавався у деталі, але не приховував: ні він, ні інші члени сім'ї не були готові до смерті близької людини.

"Це для нас усіх було раптово. Усе було дуже швидко. Ми не були готові до цього й ніхто не був готовий, — зазначив син Гіги, додавши, що не ображається на людей, які не прийшли на похорон батька. — Нормаль до цього ставлюся. Не прийшли, то не прийшли".

Син Гіги їде в тур

Чоловік каже, що й надалі планує виконувати пісні свого батька.

"Так, звичайно. Ми вже підготували тур, через два тижні виїжджаємо у всеукраїнський тур пам’яті, будуть концерти. Відбудеться майже в кожному місті України. Хто не зумів сьогодні потрапити, то матиме таку можливість в своєму рідному місті".

Що сказав Степан Гіга перед смертю у лікарні (фото)

Офіційно причину смерті артиста не називають. Українські медіа писали, що Степан Гіга мав ускладнення вірусної хвороби через захворювання на цукровий діабет. Родина цю інформацію детально не коментує.

Попри велику популярність, співак завжди намагався тримати приватне життя подалі від публічності. Ми розповідали, що відомо про найближчих людей Степана Гіги та його родину.

