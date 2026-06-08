Скандал из-за фото на маковых полях: под "горячую руку" попала Христина Соловий

В украинском сегменте соцсетей разгорелся громкий скандал вокруг фотосессий в маковых полях. Многие украинцы в поисках атмосферных кадров уничтожают природу, не уважая чужой труд.

В Threads приковано внимание к поведению людей на маковых полях. Одни просят не вытаптывать растения, другие убеждают, что поля дикие и вроде бы ничейные. Фокус обратил внимание на очередную горячую и дискуссионную тему.

Скандал с маковыми полями

Некоторые вообще решили заехать туда на авто. Люди пишут, что даже когда маки посеялись сами, часто между ними растут другие культуры. Один фермер из Львовской области пожаловался, что его поле сильно пострадало от желающих сделать "цветущие" кадры.

Под волну хейта попала и певица Христина Соловий.

"Украина коварно прекрасна и неожиданна", — написала артистка, показавшись в маковом поле.

Відео дня

Христина Соловий на маковом поле Фото: Threads

Реакция сети

Под фото Соловий украинцы выразили свое возмущение:

"Вы их сажали, что мнете? Если не сакуры то маки. Й**нулись в погоне за красивыми фоточками".

"Только сегодня читала об этом поле, которое вытаптывают такие безответственные люди. Владелец не может их отвадить, а они ему посев топчут из-за тех маков".

"Это ясно, а зачем вы цветы помяли?"

"Боже, я всегда считала вас умнее. Смотрю на то, как вы просто уничтожили участок живой красоты, и еще больше разочаровываюсь в людях".

Скандал с фото Соловий Фото: Threads

"Жду когда трутни в комменты налетят", — написала Христина.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Христина Соловий призналась, как политик пытался склонить ее к "отношениям за услугу".

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Кроме того, дети покойного Степана Гиги попали в публичный скандал. Степана-младшего и Квитославу обвиняют в несоблюдении своего слова.