Алина Гросу отреагировала на скандал со священником, который крестил ее сына

Украинская певица Алина Гросу впервые отреагировала на скандал, который разгорелся вокруг крестин ее сына, а именно храма, где проходило таинство.

Звезда сцены и молодая мама отметила, что это касается их семейной традиции. В своем Instagram Алина показала видео с того дня и сделала заявление.

Гросу о скандале с крещением сына

"Маленькое сердце под Божьей защитой. Мы покрестили нашего сына Марка-Габриэля. Пусть его дорогу освещают вера, любовь и Божье благословение. А мы вместе с крестными родителями будем молиться, чтобы Господь оберегал его на жизненном пути, дарил здоровье, мудрость и счастливую судьбу", — написала артистка.

После этого она добавила, что никакие посторонние разговоры или предположения не затмят теплые семейные традиции и счастливые моменты, посвященные ребенку.

Відео дня

"В этом храме крестили еще старшее поколение нашей семьи, потом меня, моего брата, а теперь и сыночка", — отметила Алина.

Крещение сына Алины Гросу

Что не так с храмом

Таинство несколько дней назад проходило в Свято-Духовском кафедральном соборе в Черновцах, где службу правил митрополит Мелетий.

Впрочем, неожиданностью стало, что в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства после того, как СБУ обнаружила у мужчины российский паспорт. Сам священнослужитель наличие контактов с Россией всегда отрицал.

По словам команды Гросу, выбор собора был связан исключительно с историей семьи, а не с фигурой конкретного священника. В этом же храме почти 30 лет назад крестили саму Алину, а впоследствии — ее младшего брата и двоюродных родственников.

Певица якобы не владела информацией о проблемах Мелетия с законом и дискуссиях вокруг собора.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Алина Гросу покрестила маленького сына Марка-Габриэля в Черновцах. Крестной мамой малыша стала Ирина Билык.

Артистка рассказала о тяжелых родах.

Кроме того, певица впервые раскрыла имя сына. Хоть и прямо она не назвала его, фанаты звезды все поняли.