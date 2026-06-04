Алина Гросу отреагировала на скандал со священником, который крестил ее сына
Украинская певица Алина Гросу впервые отреагировала на скандал, который разгорелся вокруг крестин ее сына, а именно храма, где проходило таинство.
Звезда сцены и молодая мама отметила, что это касается их семейной традиции. В своем Instagram Алина показала видео с того дня и сделала заявление.
Гросу о скандале с крещением сына
"Маленькое сердце под Божьей защитой. Мы покрестили нашего сына Марка-Габриэля. Пусть его дорогу освещают вера, любовь и Божье благословение. А мы вместе с крестными родителями будем молиться, чтобы Господь оберегал его на жизненном пути, дарил здоровье, мудрость и счастливую судьбу", — написала артистка.
После этого она добавила, что никакие посторонние разговоры или предположения не затмят теплые семейные традиции и счастливые моменты, посвященные ребенку.
"В этом храме крестили еще старшее поколение нашей семьи, потом меня, моего брата, а теперь и сыночка", — отметила Алина.
Что не так с храмом
Таинство несколько дней назад проходило в Свято-Духовском кафедральном соборе в Черновцах, где службу правил митрополит Мелетий.
Впрочем, неожиданностью стало, что в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства после того, как СБУ обнаружила у мужчины российский паспорт. Сам священнослужитель наличие контактов с Россией всегда отрицал.
По словам команды Гросу, выбор собора был связан исключительно с историей семьи, а не с фигурой конкретного священника. В этом же храме почти 30 лет назад крестили саму Алину, а впоследствии — ее младшего брата и двоюродных родственников.
Певица якобы не владела информацией о проблемах Мелетия с законом и дискуссиях вокруг собора.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Алина Гросу покрестила маленького сына Марка-Габриэля в Черновцах. Крестной мамой малыша стала Ирина Билык.
- Артистка рассказала о тяжелых родах.
Кроме того, певица впервые раскрыла имя сына. Хоть и прямо она не назвала его, фанаты звезды все поняли.