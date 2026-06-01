Алина Гросу покрестила сына и показала мужа-россиянина (фото)

Украинская певица Алина Гросу покрестила маленького сына Марка-Габриэля в Черновцах. Крестной мамой малыша стала Ирина Билык.

Праздничными кадрами звезда сцены и молодая мама поделилась в своем Instagram. На них также можно увидеть ее мужа, которого называют российским актером Романом Полянским.

Гросу покрестила сына

"Наконец-то это случилось. Наш сыночек Марк Габриэль теперь крещеный. Я бесконечно счастлива, что крестины моего сыночка стали прекрасным поводом впервые за много лет собрать за одним столом всех наших родных и близких друзей. Для меня это был день, полный любви, тепла и благодарности", — написала артистка.

Алина показала фото с Ириной Билык, которую давно называли ее крестной в шоубизе, а теперь она официально стала частью их семьи.

Відео дня

Ирина Билык крестила сына Алины Гросу Фото: Instagram

В частности, на праздничных кадрах можно рассмотреть мужа Гросу — российского актера Романа Полянского. Хоть она и не показывает его полностью и не комментирует личную жизнь, в сети давно провели "расследование".

Алина Гросу с мужем и сыном Фото: Instagram

Алина Гросу с мужем и сыном Фото: Instagram

Действительно ли муж Гросу — русский?

В свое время молодая мама встречалась с российским актером Романом Полянским, но они разошлись. В начале 2024 года Гросу вышла замуж, однако лицо мужчины не показала и не назвала его имя. Долго поговаривали, что это именно Полянский, однако подтверждений этому не было.

Моментом разоблачения стало, когда госпожа посол по правам человека и устойчивого развития в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретна поделилась кадрами с Романом и Алиной после встречи в США в сентябре 2024 года и назвала российского актера спутником певицы по жизни, чем фактически подтвердила их отношения.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Алина Гросу рассказала о тяжелых родах.

С 2022 года она живет в Лос-Анджелесе, но рожать вернулась на родину.

Кроме того, певица впервые раскрыла имя сына. Хоть и прямо она не назвала его, фанаты звезды все поняли.