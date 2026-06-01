Аліна Гросу похрестила сина та показала чоловіка-росіянина (фото)

Українська співачка Аліна Гросу похрестила маленького сина Марка-Ґабріеля в Чернівцях. Хресною мамою малюка стала Ірина Білик.

Святковими кадрами зірка сцени та молода мама поділилася у своєму Instagram. На них також можна побачити її чоловіка, якого називають російським актором Романом Полянським.

"Нарешті це сталось. Наш синочок Марк Ґабріель тепер хрещений. Я безмежно щаслива, що хрестини мого синочка стали чудовим приводом уперше за багато років зібрати за одним столом усіх наших рідних та близьких друзів. Для мене це був день, сповнений любові, тепла та вдячності", — написала артистка.

Аліна показала фото з Іриною Білик, яку давно називали її хресною у шоубізі, а тепер вона офіційно стала частиною їхньої родини.

Ірина Білик хрестила сина Аліни Гросу Фото: Instagram

Зокрема, на святкових кадрах можна роздивитися чоловіка Гросу — російського актора Романа Полянського. Хоч вона і не показує його повністю і не коментує особисте життя, у мережі давно провели "розслідування".

Аліна Гросу з чоловіком та сином Фото: Instagram

Чи справді чоловік Гросу — росіянин?

Свого часу молода мама зустрічалася з російським актором Романом Полянським, але вони розійшлися. На початку 2024 року Гросу одружилася, проте обличчя чоловік не показала і не назвала його імʼя. Довго подейкували, що це саме Полянський, проте підтверджень цьому не було.

Моментом викриття стало, коли пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна поділилася кадрами з Романом та Аліною після зустрічі в США у вересні 2024 та назвала російського актора супутником співачки по життю, чим фактично підтвердила їхні стосунки.

