30-річна Аліна Гросу покинула США, щоб народити в Україні: в чому причина

Українська співачка вперше стала мамою. З 2022 року вона живе в Лос-Анджелесі (США), але народжувати повернулася на батьківщину — і пояснила чому.

Про народження первістка Аліна Гросу повідомила нестандартно, випустивши колискову, яку встигла записати ще за десять днів до пологів. Хлопчик з'явився на світ із вагою 4,7 кілограма та зростом 58 сантиметрів. Більше про пологи та перші дні материнства співачка розповіла у програмі "Сніданок з 1+1".

Гросу народжувала в Україні

Рішення народжувати вдома співачка пояснила просто: хотіла, щоб поруч були найближчі люди. "Мені хотілося, щоб батьки були поруч, щоб чоловік був поруч. Щоб усі разом — і я б так видихнула", — поділилася Аліна.

Аліна Гросу з дитиною Фото: Instagram

Чоловік Гросу, особу якого вона досі тримає в таємниці, був присутній на початку пологів і повернувся вже коли перерізали пуповину.

Ім'я малюкові батьки вже обрали, але оголосять його лише після хрещення. За словами Аліни, син схожий на тата й дідуся — хіба що носик поки материн. Обличчя дитини співачка не показує, проте вже опублікувала кілька фото з пологового в Instagram.

Аліна Гросу народила богатиря

Лікарі на УЗД прогнозували вагу малюка близько 3,4-3,5 кілограма, але хлопчик народився майже на кілограм важчим. Мама жартує, що почувається так, ніби її переїхало три трактори, — проте вона безмежно щаслива.

Малюкові батьки вже обрали ім'я Фото: Instagram

Малюк виявився настільки спокійним, що співачка навіть занепокоїлася. Зверталася до педіатрів із питанням, чи нормально, що дитина так мало плаче. Відповідь її розсмішила: просто хлопчик із інтелігентної сім'ї.

У малюка чудовий апетит

За словами артистки, апетит у її сина чудовий, малюк уже розрізняє маму й тата і встигає дарувати батькам перші смішні моменти.

"Це найщасливіший день у моєму житті. Коли я побачила цю манюню — забракло слів від ніжності", — поділилась співачка.

