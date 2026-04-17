Аліна Гросу народила сина: хто батько дитини і де живе співачка (фото)
Співачка заміжня з 2024 року, але послідовно уникає питань про свого партнера. Прихильники припускають, що її обранець — російський актор Роман Полянський. Ймовірно, через політичний контекст пара вирішила не афішувати свої стосунки.
Відома українська артистка Аліна Гросу вперше стала мамою. Вона народила хлопчика-богатиря завважки понад чотири кілограми. Співачка одружена вже вдруге, проте постать свого чоловіка тримає в секреті від публіки. Де зараз живе Аліна Гросу та що відомо про її особисте життя та батька дитини, — читайте у матеріалі Фокусу.
Чутки про вагітність Аліни Гросу з’явились після того, як її побачили з округлим животиком в американському супермаркеті. Очікували, що співачка й народжуватиме там, але вона вирішила інакше.
Гросу жила в США
Після початку повномасштабного вторгнення пара перебувала на заході України, але згодом, якщо вірити медіа, перебралась до американського Лос-Анджелеса, де намагалась розвивати кар’єру.
Разом з тим, Гросу періодично відвідувала Україну, зокрема поверталася на новорічні свята. Народжувати вирішила також вдома, попри масовані обстріли та перебої з електропостачанням.
Коханий з Росії
Зірці приписують стосунки саме з росіянином Романом Полянським. Він — актор родом з Омська. Здобув музичну освіту, а потім переключився на театр і кіно. Дебютував на екрані у 2006 році, та популярність прийшла лише після комедійного серіалу "Іграшки". З Аліною Гросу чоловік познайомився у 2019-му. Згодом заради неї переїхав до України й навіть почав вивчати мову.
"Я не викладаю його обличчя в соцмережі, бо мій блог — про мою роботу", — пояснювала співачка. Утім фани неодноразово вбачали чоловікові у її відео та фото риси Полянського.
У 2025 році Аліна представила дует із загадковим виконавцем Don Maron, який не показує обличчя й не називає справжнього імені. Псевдонім, музична освіта та манера подачі одразу нагадали підписникам саме Романа.
На сторінці артиста написано: "Я стер себе, щоб почати з чистого аркуша. Без імені. Без минулого". Разом пара записала трек "Літаєм" — українською мовою.
Вагітність Аліни Гросу
Гросу оголосила про вагітність на початку 2026 року, а коментарі знову заповнили здогадки про Полянського. Тепер, коли співачка чекає на сина, інтерес до особи батька дитини лише зріс. Сама Аліна повторює: вона нікого не ховає — просто вважає, що особисте життя не зобов'язане бути публічним.
