Вагітна Аліна Гросу розкрила подробиці стосунків з чоловіком, якого приховує (фото)

Українська співачка Аліна Гросу поділилася залаштунками особистого життя, яке тримає в секреті. Зокрема, вона показала кілька кадрів з чоловіком, якого називають російським актором Романом Полянським.

Артистка поспілкувалася з підписниками в Instagram. Вони не впустили можливість поставити запитання про особисте Аліни.

Аліна Гросу про чоловіка

Зірка сцени зізнається, що свідомо не афішує особисте життя, адже її чоловік не прагне публічності. За словами співачки, разом вони вже п’ять років, а коханий активно підтримує її у всьому.

"Він має музичну освіту. Грає на музичних інструментах і у нього кайфовий тембр голосу. Я коли пишу пісні, прошу його підібрати мені гармонію на гітарі. У нашому будинку купа музичних інструментів і він часто вечорами грає й співає", — зізналася Гросу.

Зокрема, знаменитість показала рідкісний кадр з, ймовірно, Романом Полянським.

Аліна Гросу про чоловіка

Аліна Гросу з чоловіком

Вагітність Аліни Гросу

Також артистка зізналася, що вони з обранцем хотіли дитину ще з початку стосунків. Ба більше, вони мріяли про двійню. Втім, Аліна точно не хоче, щоб чоловік був присутній на пологах.

"У мене братик колись непритомнів, коли його дружина народжувала. Тож я б не дуже хотіла, щоб мій чоловік тримав мене за ручку у цей самий час. Я і так сама нервувати буду. Але хочу, щоб він був у сусідньому приміщенні і пуповинку перерізав, коли процес закінчиться", — написала Гросу.

Аліна Гросу вагітна первістком

Аліна Гросу вагітна первістком Фото: Instagram

Аліна Гросу з чоловіком Фото: Instagram

Також знаменитість зізналася, що їх з чоловіком часто бачать разом на публіці, тому вона його не так вже і приховує.

Крім того, Гросу казала, що її перша вагітність далась нелегко, адже завагітніти вдалося не одразу.