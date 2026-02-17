Беременная Алина Гросу раскрыла подробности отношений с мужем, которого скрывает (фото)

Украинская певица Алина Гросу поделилась закулисьем личной жизни, которую держит в секрете. В частности, она показала несколько кадров с супругом, которого называют российским актером Романом Полянским.

Артистка пообщалась с подписчиками в Instagram. Они не упустили возможность задать вопросы о личном Алины.

Алина Гросу о муже

Звезда сцены признается, что сознательно не афиширует личную жизнь, ведь ее муж не стремится к публичности. По словам певицы, вместе они уже пять лет, а любимый активно поддерживает ее во всем.

"Он имеет музыкальное образование. Играет на музыкальных инструментах и у него кайфовый тембр голоса. Я когда пишу песни, прошу его подобрать мне гармонию на гитаре. В нашем доме куча музыкальных инструментов и он часто по вечерам играет и поет", — призналась Гросу.

В частности, знаменитость показала редкий кадр с, вероятно, Романом Полянским.

Відео дня

Алина Гросу о муже Фото: Instagram

Алина Гросу с мужем Фото: Instagram

Беременность Алины Гросу

Также артистка призналась, что они с избранником хотели ребенка еще с начала отношений. Более того, они мечтали о двойне. Впрочем, Алина точно не хочет, чтобы муж присутствовал на родах.

"У меня братик когда-то терял сознание, когда его жена рожала. Поэтому я бы не очень хотела, чтобы мой муж держал меня за ручку в это самое время. Я и так сама нервничать буду. Но хочу, чтобы он был в соседнем помещении и пуповинку перерезал, когда процесс закончится", — написала Гросу.

Алина Гросу беременна первенцем Фото: Instagram

Алина Гросу беременна первенцем Фото: Instagram

Алина Гросу с мужем Фото: Instagram

Также знаменитость призналась, что их с мужем часто видят вместе на публике, поэтому она его не так уж и скрывает.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Гросу говорила, что ее первая беременность далась нелегко, ведь забеременеть удалось не сразу.