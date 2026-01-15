"Жесть какая-то": беременная Алина Гросу пожаловалась на набранный вес (фото)

30-летняя украинская певица Алина Гросу, которая недавно объявила о первой беременности, призналась, как изменились ее вкусовые предпочтения в особом положении.

В своем Instagram звезда выложила видео, на котором она ест разную еду, и пожаловалась на набранный вес.

Беременная Гросу пожаловалась на набранный вес

"Жесть какая-то творится. От создателей Жить на полную — Есть на полную. Угадайте, сколько я уже набрала во время беременности?" — написала артистка, но цифру не уточнила.

Алина признается, что сейчас ее тянет на кислое, соленое и сладкое.

"Что ели вы? Преимущественно, мой обычный рацион — это белки и салаты. Но сейчас хочется кислого, соленого, картошки, медовика и киндеров", — обратилась к подписчикам Гросу.

Реакция сети

В комментариях женщины делятся своим опытом беременности и поддерживают Алину:

"Ешьте и радуйтесь. Потом на это не будет времени. Вес вернется, все будет хорошо".

"Я очень хотела кислого. Яблоки, именно кисло-сладкие. Помидоры в собственном соку, кислый сок. На сладкое совсем не тянуло. Даже от токсикоза спасалась кислыми яблоками".

"Когда я ждала мою дочь, особых желаний относительно еды не было. Кило набрались за последние 2 месяца и сам ребенок был великоват. Все уходит после. Природа продумала, если кормишь и длительное время, много гуляешь пешком, послеродовая диета, бессонные ночи никто не отменял. Короче стройность возвращается, аж бегом. А сейчас наслаждайтесь состоянием, радуйте себя!".

"Очень интересно наблюдать за вашей, Алиночка, счастливой историей".

