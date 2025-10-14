"Может, я загуляю": Алина Гросу призналась, почему скрывает мужа-россиянина (фото)

Украинская певица Алина Гросу призналась, что держит свои отношения в тайне, ведь не хочет в случае разрыва оправдываться перед обществом.

Во время интервью "Радио Люкс" 30-летняя исполнительница отказалась отвечать, сколько длятся ее отношения, чтобы люди не догадались, кто является ее мужем.

Алина Гросу рассказала о муже, которого скрывает

Звезда сцены отметила, что в жизни случается всякое, а ей не хочется потом объяснять, почему отношения не сложились.

"А секрет! Потому что вычислите и поймете, с кем. Скажу мало, поймете, что новый. Скажу много, поймете, что старый... Ну я же не знаю, может, я загуляю, может, он. И что мне в этой ситуации делать? Вот у меня сердце выбрало кого-то другого. А потом сиди и объясняй, что это я была плохой. И потом вся страна будет его жалеть и говорить, что я плохая. Или наоборот", — сказала Гросу.

Артистка добавила, что никогда не верила в суеверия, но заметила, что ее отношения всегда ухудшаются, когда она начинает о них говорить публично: "Не знаю, с чем это вообще связано. Возможно, какая-то энергетика людей влияет".

Алина Гросу с мужем Фото: instagram.com/alina_grosu

Интересно, что фанаты часто встречают Алину с мужем на улице и фотографируются. Поэтому в реальной жизни это не является тайной.

"С одной стороны мне, в принципе, наплевать, что скажут. С другой стороны, мне не совсем наплевать, как будет моим родителям или моей семье, когда это скажут", — отметила звезда.

Муж Алины Гросу — россиянин?

До большой войны Гросу встречалась с российским актером Романом Полянским, однако их отношения закончились со временем. В начале 2024 года певица объявила о свадьбе, однако лицо избранника не показала. Фанаты долго предполагали, что им мог снова стать Полянский, однако подтверждений этому не было.

А потом госпожа посол по правам человека и устойчивого развития в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретна поделилась кадрами с актером и певицей после встречи в США в сентябре 2024 года и назвала Полянского спутником Гросу по жизни, чем фактически подтвердила их бракосочетание.

Алина Гросу с мужем Фото: Алина Гросу/ Instagram

