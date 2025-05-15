"Не разговаривает со мной": Алина Гросу раскрыла проблемы в своем браке (фото)

Украинская певица Алина Гросу рассказала о проблемах в браке с российским актером Романом Полянским, персону которого она до сих пор скрывает.

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В своем Instagram звезда сцены раскрыла детали личной жизни.

Гросу пожаловалась на приступ ревности у своего избранника, поэтому попросила у подписчиков совета, как им найти общий язык.

"Муж меня приревновал, и теперь не разговаривает со мной. Что делать в такой ситуации?" — спросила у фолловеров знаменитость.

Фото: скріншот Фото: скріншот

Сначала Гросу посоветовали не сниматься с мужчинами, на что та ответила, что это ее работа и певица не переходит в этом границ.

Впоследствии, вероятно, Алина Гросу получила ряд полезных советов, поскольку позже певица снова вышла на связь и сообщила, что отношения с мужем наладились: "Золотой муж. Сидит, монтирует мне видео для выступления. Начиталась ваших советов по поводу примирения. Помогло. Спасибо".

Муж Алины Гросу Фото: скріншот

Что известно о муже Алины Гросу

До полномасштабной войны Алина Гросу встречалась с российским актером Романом Полянским, однако их отношения были разорваны со временем. В начале 2024 года артистка объявила о своей свадьбе, однако лицо и персону избранника не раскрывала. Фанаты предполагали, что им мог быть Полянский, однако подтверждений этому не было.

Впрочем, впоследствии госпожа посол по правам человека и устойчивого развития в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретная поделилась кадрами с актером и певицей после встречи в США в сентябре 2024 года и назвала Полянского спутником Гросу по жизни, чем фактически подтвердила их бракосочетание.

Роман Полянский и Алина Гросу в Нью-Йорке

Напомним, украинская актриса Наталка Денисенко официально развелась с мужем, актером-военным Андреем Фединчиком. В иске звезда указала причину такого решения: "в связи с разными взглядами на жизнь, отсутствием взаимопонимания и потерей чувства друг к другу".

Также Фокус писал о том, что в День вышиванки 2025 украинская хореограф Илона Гвоздева показала свою семью в полном составе после новостей о разводе с Иваном Хомячуком за несколько дней до этого.