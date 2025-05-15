"Не розмовляє зі мною": Аліна Гросу розкрила проблеми у своєму шлюбі (фото)

Українська співачка Аліна Гросу розповіла про проблеми у шлюбі з російським актором Романом Полянським, персону якого вона досі приховує.

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У своєму Instagram зірка сцени розкрила деталі особистого життя.

Гросу поскаржилася на напад ревнощів у свого обранця, тому попросила в підписників поради, як їм знайти спільну мову.

"Чоловік мене приревнував, і тепер не розмовляє зі мною. Що робити в такій ситуації?" — запитала у фоловерів знаменитість.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Спочатку Гросу порадили не зніматися з чоловіками, на що та відповіла, що це її робота і співачка не переходить у цьому кордонів.

Згодом, ймовірно, Аліна Гросу отримала низку корисних порад, оскільки пізніше співачка знову вийшла на зв'язок і повідомила, що стосунки з чоловіком налагодилися: "Золотий чоловік. Сидить, монтує мені відео для виступу. Начиталася ваших порад з приводу примирення. Допомогло. Дякую".

Чоловік Аліни Гросу Фото: Скріншот

Що відомо про чоловіка Аліни Гросу

До повномасштабної війни Аліна Гросу зустрічалася з російським актором Романом Полянським, проте їхні стосунки були розірвані з часом. На початку 2024 року артистка оголосила про своє весілля, проте обличчя та персону обранця не розкривала. Фанати припускали, що ним міг бути Полянський, проте підтверджень цьому не було.

Втім, згодом пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна поділилася кадрами з актором та співачкою після зустрічі в США у вересні 2024 та назвала Полянського супутником Гросу по життю, чим фактично підтвердила їхнє одруження.

Роман Полянський та Аліна Гросу в Нью-Йорку

Нагадаємо, українська акторка Наталка Денисенко офіційно розлучилася з чоловіком, актором-військовим Андрієм Федінчиком. У позові зірка вказала причину такого рішення: "у звʼязку з різними поглядами на життя, відсутністю взаєморозуміння та втратою почуття один до одного".

Також Фокус писав про те, що в День вишиванки 2025 українська хореографка Ілона Гвоздьова показала свою сімʼю в повному складі після новин про розлучення з Іваном Хомячуком за кілька днів до цього.