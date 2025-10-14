"Може, я загуляю": Аліна Гросу зізналася, чому приховує чоловіка-росіянина (фото)

Українська співачка Аліна Гросу зізналася, що тримає свої стосунки в таємниці, адже не хоче в разі розриву виправдовуватися перед суспільством.

Під час інтерв'ю "Радіо Люкс" 30-річна виконавиця відмовилася відповідати, скільки тривають її стосунки, аби люди не здогадалися, хто є її чоловіком.

Аліна Гросу розповіла про чоловіка, якого приховує

Зірка сцени наголосила, що в житті трапляється всіляке, а їй не хочеться потім пояснювати, чому стосунки не склалися.

"А секрет! Тому що вирахуєте і зрозумієте, з ким. Скажу мало, зрозумієте, що новий. Скажу багато, зрозумієте, що старий… Ну я ж не знаю, може, я загуляю, може, він. І що мені в цій ситуації робити? От в мене серце обрало когось іншого. А потім сиди і пояснюй, що це я була поганою. І потім вся країна буде його жаліти і казати, що я погана. Або навпаки", — сказала Гросу.

Артистка додала, що ніколи не вірила в забобони, але помітила, що її стосунки завжди погіршуються, коли вона починає про них говорити публічно: "Не знаю, з чим це взагалі пов'язано. Можливо, якась енергетика людей впливає".

Аліна Гросу з чоловіком Фото: instagram.com/alina_grosu

Цікаво, що фанати часто зустрічають Аліну з чоловіком на вулиці та фотографуються. Тому в реальному житті це не є таємницею.

"З одного боку мені, в принципі, начхати, що скажуть. З іншого боку, мені не зовсім начхати, як буде моїм батькам чи моїй сім'ї, коли це скажуть", — зазначила зірка.

Чоловік Аліни Гросу — росіянин?

До великої війни Гросу зустрічалася з російським актором Романом Полянським, проте їхні стосунки закінчилися з часом. На початку 2024 року співачка оголосила про весілля, проте обличчя обранця не показала. Фанати довго припускали, що ним міг знову стати Полянський, проте підтверджень цьому не було.

А згодом пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна поділилася кадрами з актором та співачкою після зустрічі в США у вересні 2024 та назвала Полянського супутником Гросу по життю, чим фактично підтвердила їхнє одруження.

Аліна Гросу з чоловіком Фото: Аліна Гросу/ Instagram

