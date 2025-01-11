"Співачка використовує ботокс": фахівець розповів, які пластичні операції робила Аліна Гросу

Пластичний хірург Сергій Королюк вважає, що у зовнішності Аліни Гросу помітні делікатні зміни, які могли бути досягнуті за допомогою ринопластики, філерів та сучасних методів підтяжки. Усі втручання виконані настільки професійно, що зберігають природну красу співачки.

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Популярна українська співачка Аліна Гросу вражає своєю зовнішністю, яка з роками стала ще більш витонченою. Експерт у галузі пластичної хірургії Сергій Королюк спеціально для Фокусу проаналізував її образ та висловив свої припущення щодо секретів її краси.

За його словами, у свої 28 років артистка зберігає гармонійний вигляд, який, ймовірно, досягнутий завдяки поєднанню природної краси та сучасних естетичних процедур.

Він додав, що зміни в зовнішності Гросу натякають на можливі втручання, такі як ринопластика, що зробила форму її носа більш витонченою, та філери, які підкреслили об’єм губ. Чіткий контур обличчя артистки може свідчити про використання методів підтяжки або контурної пластики.

Аліна Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu/

"Аліна Гросу, відома українська співачка та акторка, завжди вирізнялася своєю яскравою зовнішністю та харизмою. У свої 28 років вона демонструє вміння доглядати за собою та підтримувати яскравий зірковий вигляд, який став ще більш витонченим із роками. У зовнішності Аліни помітні зміни, які могли бути досягнуті за допомогою естетичних втручань. Її ніс виглядає більш витонченим порівняно з ранніми фотографіями, що може свідчити про ринопластику. Також губи співачки мають об’єм і чіткі контури, що, ймовірно, є результатом використання філерів. Овал обличчя зберігає чіткість і пружність, що може бути досягнуто завдяки сучасним методам підтяжки або контурної пластики. Всі ці зміни виконані дуже делікатно та гармонійно, підкреслюючи природну красу артистки", — пояснив хірург.

Аліна Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu/

Окрім цього, фахівець зазначає, що Аліна Гросу, ймовірно, регулярно звертається до косметологів для підтримки свіжого вигляду. Це може включати процедури для збереження тонусу шкіри, такі як біоревіталізація, пілінги та ботокс у зоні чола й навколо очей.

"Зважаючи на її публічний статус і часту присутність у світлі камер, Аліна, ймовірно, регулярно звертається до косметолога. Це може включати процедури, спрямовані на підтримку тонусу шкіри, такі як біоревіталізація, легкі пілінги або апаратна косметологія. Ймовірно, співачка використовує ботокс у зоні чола та навколо очей для профілактики мімічних зморшок, що дозволяє їй зберігати молодий і свіжий вигляд. Попри всі можливі втручання, зовнішність Аліни Гросу залишається гармонійною. На мій погляд, яскрава врода співачки є результатом не лише генетики, а й продуманого ставлення до себе", — пояснив Королюк.

Сама співачка поки що не коментує ці припущення, однак її яскрава зовнішність продовжує привертати увагу публіки.

Нагадаємо раніше ми писали, що фахівець розповів, які пластичні операції робила Анна Трінчер.

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