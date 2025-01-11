"Певица использует ботокс": специалист рассказал, какие пластические операции делала Алина Гросу

Пластический хирург Сергей Королюк считает, что во внешности Алины Гросу заметны деликатные изменения, которые могли быть достигнуты с помощью ринопластики, филлеров и современных методов подтяжки. Все вмешательства выполнены настолько профессионально, что сохраняют естественную красоту певицы.

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Популярная украинская певица Алина Гросу поражает своей внешностью, которая с годами стала еще более утонченной. Эксперт в области пластической хирургии Сергей Королюк специально для Фокуса проанализировал ее образ и высказал свои предположения относительно секретов ее красоты.

По его словам, в свои 28 лет артистка сохраняет гармоничный вид, который, вероятно, достигнут благодаря сочетанию природной красоты и современных эстетических процедур.

Он добавил, что изменения во внешности Гросу намекают на возможные вмешательства, такие как ринопластика, сделавшая форму ее носа более изящной, и филлеры, которые подчеркнули объем губ. Четкий контур лица артистки может свидетельствовать об использовании методов подтяжки или контурной пластики.

Алина Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu/

"Алина Гросу, известная украинская певица и актриса, всегда отличалась своей яркой внешностью и харизмой. В свои 28 лет она демонстрирует умение ухаживать за собой и поддерживать яркий звездный вид, который стал еще более утонченным с годами. Во внешности Алины заметны изменения, которые могли быть достигнуты с помощью эстетических вмешательств. Ее нос выглядит более изящным по сравнению с ранними фотографиями, что может свидетельствовать о ринопластике. Также губы певицы имеют объем и четкие контуры, что, вероятно, является результатом использования филлеров. Овал лица сохраняет четкость и упругость, что может быть достигнуто благодаря современным методам подтяжки или контурной пластики. Все эти изменения выполнены очень деликатно и гармонично, подчеркивая естественную красоту артистки", — пояснил хирург.

Алина Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu/

Кроме этого, специалист отмечает, что Алина Гросу, вероятно, регулярно обращается к косметологам для поддержания свежего вида. Это может включать процедуры для сохранения тонуса кожи, такие как биоревитализация, пилинги и ботокс в области лба и вокруг глаз.

"Учитывая ее публичный статус и частое присутствие в свете камер, Алина, вероятно, регулярно обращается к косметологу. Это может включать процедуры, направленные на поддержание тонуса кожи, такие как биоревитализация, легкие пилинги или аппаратная косметология. Вероятно, певица использует ботокс в области лба и вокруг глаз для профилактики мимических морщин, что позволяет ей сохранять молодой и свежий вид. Несмотря на все возможные вмешательства, внешность Алины Гросу остается гармоничной. На мой взгляд, яркая красота певицы является результатом не только генетики, но и продуманного отношения к себе", — пояснил Королюк.

Сама певица пока что не комментирует эти предположения, однако ее яркая внешность продолжает привлекать внимание публики.

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