"Ей очень идет": специалист рассказал, какие пластические операции делала Анна Тринчер

Анна Тринчер не скрывает, что прибегла к пластическим операциям. Певица откровенно рассказывает о своем опыте и объясняет, как это повлияло на ее жизнь и уверенность в себе. Пластический хирург Сергей Королюкт специально для Фокуса разобрал изменения во внешности артистки и поделился своим профессиональным мнением.

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Анна Тринчер — молодая украинская певица и блогер, которая не боится открыто говорить об изменениях в своей внешности. Специально для Фокуса пластический хирург Сергей Королюк рассказал, как трансформации артистки повлияли на ее внешний вид.

В свои 23 года Анна Тринчер активно делится собственным опытом пластических операций, подчеркивая, что ее внешность является неотъемлемой частью профессионального имиджа.

"Певица увеличила грудь, и это видно, она активно об этом говорит и даже освещала это в своих социальных сетях. Размер Аня выбрала достаточно гармоничный, без преувеличений. Ей очень идут эти изменения. Она гармонично сбалансировала пропорции своей фигуры и раскрыла собственную женственность. Теперь она чувствует себя более уверенно, раскованно и наслаждается результатами изменений", — пояснил врач.

Хирург отмечает важность открытой коммуникации о пластических операциях, ведь многие звезды скрывают факт вмешательств.

"Я очень поддерживаю прогрессивный подход к пластическим операциям и абсолютную открытость в коммуникации об этом. Многие звезды, которые обращались к пластическим хирургам, скрывают этот факт и транслируют в социальных сетях, будто их красота натуральная. Но как ни крути — это обман. Решение о том, делать или не делать пластические операции, остается индивидуальным. Главное, чтобы женщина чувствовала себя красивой, уверенной и счастливой", — добавил Королюк.

Анна Тринчер Фото: коллаж Фокус

Помимо операции на груди, Тринчер прибегла к коррекции формы губ.

"Также стоит отметить, что Аня Тринчер хорошо поработала над лицом. Ее не очень удовлетворяла форма губ, и она изменила ее с помощью косметологии", — говорит эксперт.

Сергей Королюкт также отмечает, что певица поддерживает себя в прекрасной форме благодаря спорту и уходу за кожей: "Что касается других трансформаций, могу отметить, что мимика у Тринчер очень активная, думаю, она еще не обращалась к применению инъекций ботокса, потому что еще не время. В свои 24 года она работает над фигурой, занимается спортом, уверен, что посещает косметолога и наслаждается сиянием собственной молодости. Разве это не прекрасно?"

На вопрос о том, не рано ли делать пластические операции в 23 года, хирург ответил, что это индивидуальное решение.

"Меня порой спрашивают, не рано ли делать операцию в 23 года. Мой ответ — нет. Операцию по увеличению груди можно делать с момента совершеннолетия. У каждого свое время, и рекомендую не осуждать других, а спрашивать себя — чувствую ли я себя счастливой в собственном теле? Если нет, то что можно для этого сделать? Правильное питание, спорт, уход и пластическая хирургия — это сейчас доступные инструменты, чтобы чувствовать себя безупречно", — подытожил Королюк.

Напомним, ранее мы писали, что ранее пластический хирург рассказал о внешних изменениях Алексея Дурнева.

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