Инъекции ботокса и ментопластика: пластический хирург прокомментировал внешние изменения Алексея Дурнева

Алексей Дурнев стал объектом слухов относительно возможных пластических операций, особенно из-за заметных изменений в его подбородке. Наблюдая за его фото за последние несколько лет, можно увидеть, что форма подбородка стала более выразительной. Пластический хирург Сергей Королюк предположил, что это может быть результатом ментопластики, операции для коррекции формы подбородка, хотя сам Дурнев не подтвердил и не опроверг эти слухи.

Алексей Дурнев — украинский блогер и ведущий, который получил известность благодаря своим видеоблогам и участию в телевизионных проектах. Сейчас ему 38 лет. Пластический хирург Сергей Королюк специально для Фокуса, прокомментировал слухи об изменении внешности блогера и объяснил, какие операции мог делать мужчина.

"В социальных сетях активно обсуждают, обращался ли Алексей Дурнев к пластическим хирургам. Сам он не подтверждал и не опровергал слухи, но анализируя его фото за последние пять лет, можно увидеть, что подбородок стал более выразительным и пропорциональным к чертам лица. С точки зрения пластической хирургии это может свидетельствовать о ментопластике — операции по коррекции формы подбородка", — пояснил Сергей Королюк.

Алексей Дурнев Фото: коллаж Фокус

Что такое ментопластика?

Как пояснил пластический хирург, ментопластика позволяет увеличить или изменить форму подбородка с помощью имплантации или инъекций. В случае, по словам Сергея Королюка, Дурнева наиболее вероятным является использование силиконового импланта, который вживляется через небольшой разрез в ротовой полости. Он добавил, что такой метод исключает внешние шрамы и обеспечивает естественный вид, а реабилитация после операции занимает несколько недель, а результат сохраняется на всю жизнь.

"Другим вариантом могла быть контурная пластика с помощью инъекций филлеров, но этот метод эффективен лишь для незначительных изменений и имеет временный результат. Не думаю, что изменения подбородка Алексея Дурнева связаны с инъекционными методиками", — пояснил Сергей Королюк.

Относительно других вмешательств, таких как ботокс, врач добавил, что лицо Алексея всегда отличалось живой мимикой и, по его мнению, в видео за последний год можно увидеть, что лоб стал неподвижным, что свидетельствует об использовании инъекций ботокса.

"Я не думаю, что морщины портили его внешность, но видимо Алексей решил уже сейчас замедлять процессы старения. В любом случае, важно помнить, что каждый имеет право на изменение своей внешности. Главное — гармония с собой, чего Алексей, похоже, достиг", — резюмировал врач.

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