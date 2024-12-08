Ін'єкції ботоксу та ментопластика: пластичний хірург прокоментував зовнішні зміни Олексія Дурнєва

Олексій Дурнєв став об'єктом чуток щодо можливих пластичних операцій, особливо через помітні зміни в його підборідді. Спостерігаючи за його фото за останні кілька років, можна побачити, що форма підборіддя стала більш виразною. Пластичний хірург Сергій Королюк припустив, що це може бути результатом ментопластики, операції для корекції форми підборіддя, хоча сам Дурнєв не підтвердив і не спростував ці чутки.

Олексій Дурнєв — український блогер та ведучий, який здобув популярність завдяки своїм відеоблогам та участі в телевізійних проектах. Нині йому 38 років. Пластичний хірург Сергій Королюк спеціально для Фокусу, прокоментував чутки про зміну зовнішності блогера та пояснив, які операції міг робити чоловік.

"У соціальних мережах активно обговорюють, чи звертався Олексій Дурнєв до пластичних хірургів. Сам він не підтверджував і не спростовував чутки, але аналізуючи його фото за останні п’ять років, можна побачити, що підборіддя стало більш виразним і пропорційним до рис обличчя. З погляду пластичної хірургії це може свідчити про ментопластику — операцію з корекції форми підборіддя", — пояснив Сергій Королюк.

Олексій Дурнєв Фото: колаж Фокус

Що таке ментопластика?

Як пояснив пластичний хірург, ментопластика дозволяє збільшити або змінити форму підборіддя за допомогою імплантації або ін’єкцій. У випадку, за словами Сергія Королюка, Дурнєва найбільш ймовірним є використання силіконового імпланта, який вживляється через невеликий розріз у ротовій порожнині. Він додав, що такий метод виключає зовнішні шрами й забезпечує природний вигляд, а реабілітація після операції займає кілька тижнів, а результат зберігається на все життя.

"Іншим варіантом могла бути контурна пластика за допомогою ін’єкцій філерів, але цей метод ефективний лише для незначних змін і має тимчасовий результат. Не думаю, що зміни підборіддя Олексія Дурнєва пов'язані з ін'єкційними методиками", — пояснив Сергій Королюк.

Щодо інших втручань, таких як ботокс, лікар додав, що обличчя Олексія завжди вирізнялося жвавою мімікою та, на його думку, у відео за останній рік можна побачити, що лоб став нерухомим, що свідчить про використання ін'єкцій ботоксу.

"Я не думаю, що зморшки псували його зовнішність, але певне Олексій вирішив вже зараз сповільнювати процеси старіння. У будь-якому випадку, важливо пам’ятати, що кожен має право на зміну своєї зовнішності. Головне — гармонія з собою, чого Олексій, схоже, досяг", — резюмував лікар.

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