"Їй дуже йде": фахівець розповів, які пластичні операції робила Анна Трінчер

Анна Трінчер не приховує, що вдалася до пластичних операцій. Співачка відверто розповідає про свій досвід і пояснює, як це вплинуло на її життя та впевненість у собі. Пластичний хірург Сергій Королюкт спеціально для Фокусу розібрав зміни у зовнішності артистки та поділився своєю професійною думкою.

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Анна Трінчер — молода українська співачка та блогерка, яка не боїться відкрито говорити про зміни у своїй зовнішності. Спеціально для Фокусу пластичний хірург Сергій Королюк розповів, як трансформації артистки вплинули на її зовнішній вигляд.

У свої 23 роки Анна Трінчер активно ділиться власним досвідом пластичних операцій, наголошуючи, що її зовнішність є невід'ємною частиною професійного іміджу.

"Співачка збільшила груди, і це видно, вона активно про це говорить і навіть освітлювала це у своїх соціальних мережах. Розмір Аня вибрала досить гармонійний, без перебільшень. Їй дуже личать ці зміни. Вона гармонійно збалансувала пропорції своєї фігури і розкрила власну жіночність. Тепер вона почувається більш впевнено, розкуто і насолоджується результатами змін", — пояснив лікар.

Хірург наголошує на важливості відкритої комунікації про пластичні операції, адже багато зірок приховують факт втручань.

"Я дуже підтримую прогресивний підхід до пластичних операцій і абсолютну відкритість у комунікації про це. Багато зірок, які зверталися до пластичних хірургів, приховують цей факт і транслюють у соціальних мережах, ніби їхня краса натуральна. Але як не крути — це обман. Рішення про те, робити чи не робити пластичні операції, лишається індивідуальним. Головне, щоб жінка почувалася красивою, впевненою і щасливою", — додав Королюк.

Анна Трінчер Фото: колаж Фокус

Крім операції на грудях, Трінчер вдалася до корекції форми губ.

"Також варто зазначити, що Аня Трінчер гарно попрацювала над обличчям. Її не дуже задовольняла форма губ, і вона змінила її за допомогою косметології", — говорить експерт.

Сергій Королюкт також зауважує, що співачка підтримує себе в чудовій формі завдяки спорту та догляду за шкірою: "Що стосується інших трансформацій, можу зазначити, що міміка в Трінчер дуже активна, думаю, вона ще не зверталася до застосування ін'єкцій ботоксу, бо ще не час. У свої 24 роки вона працює над фігурою, займається спортом, впевнений, що відвідує косметолога і насолоджується сяйвом власної молодості. Хіба це не прекрасно?"

На запитання про те, чи не зарано робити пластичні операції у 23 роки, хірург відповів, що це індивідуальне рішення.

"Мене деколи запитують, чи не зарано робити операцію у 23 роки. Моя відповідь — ні. Операцію зі збільшення грудей можна робити з моменту повноліття. У кожного свій час, і рекомендую не засуджувати інших, а запитувати себе — чи почуваюся я щасливою у власному тілі? Якщо ні, то що можна для цього зробити? Правильне харчування, спорт, догляд і пластична хірургія — це наразі доступні інструменти, щоб почуватися бездоганно", — підсумував Королюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що раніше пластичний хірург розповів про зовнішні зміни Олексія Дурнєва.

Крім цього, Фокус писав, що пластичний хірург розповів про пластичну операцію Mommy Makeover, яку робила співачка MamaRika.