Алина Гросу ждет первенца: в сети слухи о беременности певицы от российского актера (фото)

Певица, вероятно, может ожидать пополнения в семье. Алину якобы заметили с округлившимся животиком во время шопинга в США.

По словам очевидцев ситуации, артистка находилась в одном из американских супермаркетов и выглядела так, будто скрывает беременность. Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов.

Инсайдеры также предполагают, что к этой истории может быть причастен тот самый Don Maron, с которым Гросу неоднократно связывали ранее.

Алина Гросу вероятно ждет ребенка Фото: Богдан Беспалов

Официальных подтверждений от самой певицы или ее представителей пока нет. Однако потенциальная новость уже вызвала оживленное обсуждение среди фанатов, которые ожидают комментариев.

Кто такой Дон Марон

Don Maron — это загадочный исполнитель, который появился в клипе украинской певицы Алины Гросу, где он изобразил ее возлюбленного; его образ — это "отказ от идентичности", и хотя его не называют прямо, есть подозрения, что под маской скрывается российский актер Роман Полянский, учитывая химию между ними в кадре, что подчеркивает таинственность его личности.

Алина Гросу с мужем Фото: instagram.com/alina_grosu

