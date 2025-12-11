Алина Гросу ждет первенца: в сети слухи о беременности певицы от российского актера (фото)
Певица, вероятно, может ожидать пополнения в семье. Алину якобы заметили с округлившимся животиком во время шопинга в США.
По словам очевидцев ситуации, артистка находилась в одном из американских супермаркетов и выглядела так, будто скрывает беременность. Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов.
Инсайдеры также предполагают, что к этой истории может быть причастен тот самый Don Maron, с которым Гросу неоднократно связывали ранее.
Официальных подтверждений от самой певицы или ее представителей пока нет. Однако потенциальная новость уже вызвала оживленное обсуждение среди фанатов, которые ожидают комментариев.
Кто такой Дон Марон
Don Maron — это загадочный исполнитель, который появился в клипе украинской певицы Алины Гросу, где он изобразил ее возлюбленного; его образ — это "отказ от идентичности", и хотя его не называют прямо, есть подозрения, что под маской скрывается российский актер Роман Полянский, учитывая химию между ними в кадре, что подчеркивает таинственность его личности.
Кроме того, артистка рассказала, что хочет иметь большую семью, поэтому планирует много детей.