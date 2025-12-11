Аліна Гросу чекає первістка: у мережі чутки про вагітність співачки від російського актора (фото)
Співачка, ймовірно, може очікувати на поповнення в родині. Аліну нібито помітили з округлим животиком під час шопінгу в США.
За словами очевидців ситуації, артистка перебувала в одному з американських супермаркетів і виглядала так, ніби приховує вагітність. Про це повідомив блогер Богдан Беспалов.
Інсайдери також припускають, що до цієї історії може бути причетний той самий Don Maron, з яким Гросу неодноразово пов’язували раніше.
Офіційних підтверджень від самої співачки чи її представників наразі немає. Проте потенційна новина вже викликала жваве обговорення серед фанатів, які очікують коментарів.
Хто такий Don Maron
Don Maron – це загадковий виконавець, який з'явився у кліпі української співачки Аліни Гросу, де він зобразив її коханого. Його образ – це "відмова від ідентичності", і хоча його не називають прямо, є підозри, що під маскою ховається російський актор Роман Полянський, враховуючи хімію між ними в кадрі, що підкреслює таємничість його особистості.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українська співачка Аліна Гросу зізналася, що тримає свої стосунки в таємниці, адже не хоче в разі розриву виправдовуватися перед суспільством.
- Пластичний хірург Сергій Королюк вважає, що у зовнішності виконавиці помітні делікатні зміни, які могли бути досягнуті за допомогою ринопластики, філерів та сучасних методів підтяжки.
Крім того, артистка розповіла, що хоче мати велику сім'ю, тому планує багато дітей.