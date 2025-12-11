Аліна Гросу чекає первістка: у мережі чутки про вагітність співачки від російського актора (фото)

Співачка, ймовірно, може очікувати на поповнення в родині. Аліну нібито помітили з округлим животиком під час шопінгу в США.

За словами очевидців ситуації, артистка перебувала в одному з американських супермаркетів і виглядала так, ніби приховує вагітність. Про це повідомив блогер Богдан Беспалов.

Інсайдери також припускають, що до цієї історії може бути причетний той самий Don Maron, з яким Гросу неодноразово пов’язували раніше.

Аліна Гросу ймовірно чекає дитину Фото: Богдан Беспалов

Офіційних підтверджень від самої співачки чи її представників наразі немає. Проте потенційна новина вже викликала жваве обговорення серед фанатів, які очікують коментарів.

Хто такий Don Maron

Don Maron – це загадковий виконавець, який з'явився у кліпі української співачки Аліни Гросу, де він зобразив її коханого. Його образ – це "відмова від ідентичності", і хоча його не називають прямо, є підозри, що під маскою ховається російський актор Роман Полянський, враховуючи хімію між ними в кадрі, що підкреслює таємничість його особистості.

Аліна Гросу з чоловіком Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка Аліна Гросу зізналася, що тримає свої стосунки в таємниці, адже не хоче в разі розриву виправдовуватися перед суспільством.

Пластичний хірург Сергій Королюк вважає, що у зовнішності виконавиці помітні делікатні зміни, які могли бути досягнуті за допомогою ринопластики, філерів та сучасних методів підтяжки.

Крім того, артистка розповіла, що хоче мати велику сім'ю, тому планує багато дітей.