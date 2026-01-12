"Смогла забеременеть не сразу": Алина Гросу показалась с отцом своего первенца (видео)

Украинская певица Алина Гросу призналась, что ее первая беременность далась нелегко, ведь забеременеть удалось не сразу, а только после того, как она "отпустила ситуацию".

После объявления о беременности исполнительница получила много теплых слов с поздравлениями, поэтому отдельно поблагодарила поклонников за поддержку.

Алина Гросу беременна первенцем

Звезда пообещала со временем делиться в мамском влоге как положительными, так и сложными моментами первой беременности.

"Скоро начну вести свой мамский влог и делиться с вами положительными и проблемными моментами, которые в наше время часто сопровождают женщин. Ведь смогла забеременеть я не сразу, а только когда отпустила ситуацию и справилась со всеми испытаниями. Держу кулачки за каждую женщину, которая хочет детей, но пока не получила свое счастье", — написала Алина Гросу и показала видео с отцом ребенка.

Відео дня

Алина Гросу беременна первенцем

Муж Гросу — российский актер?

До большой войны певица встречалась с российским актером Романом Полянским, но их отношения закончились. В начале 2024 года Гросу объявила о свадьбе, а лицо возлюбленного публично не показала. Пользователи сети долго предполагали, что это снова Полянский, но подтверждений этому не было.

А впоследствии госпожа посол по правам человека и устойчивого развития в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретна поделилась кадрами с актером и артисткой после встречи в США в сентябре 2024 года и назвала Романа спутником Алины по жизни, чем фактически подтвердила их отношения.

Алина Гросу с мужем Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Алина Гросу призналась, что держит свои отношения в тайне, ведь не хочет в случае разрыва оправдываться публично.

Певицу заметили с округлившимся животиком во время шопинга в США.

Кроме того, артистка рассказала, что хочет иметь большую семью, поэтому планирует не одного ребенка.