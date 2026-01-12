"Смогла забеременеть не сразу": Алина Гросу показалась с отцом своего первенца (видео)
Украинская певица Алина Гросу призналась, что ее первая беременность далась нелегко, ведь забеременеть удалось не сразу, а только после того, как она "отпустила ситуацию".
После объявления о беременности исполнительница получила много теплых слов с поздравлениями, поэтому отдельно поблагодарила поклонников за поддержку.
Алина Гросу беременна первенцем
Звезда пообещала со временем делиться в мамском влоге как положительными, так и сложными моментами первой беременности.
"Скоро начну вести свой мамский влог и делиться с вами положительными и проблемными моментами, которые в наше время часто сопровождают женщин. Ведь смогла забеременеть я не сразу, а только когда отпустила ситуацию и справилась со всеми испытаниями. Держу кулачки за каждую женщину, которая хочет детей, но пока не получила свое счастье", — написала Алина Гросу и показала видео с отцом ребенка.
Муж Гросу — российский актер?
До большой войны певица встречалась с российским актером Романом Полянским, но их отношения закончились. В начале 2024 года Гросу объявила о свадьбе, а лицо возлюбленного публично не показала. Пользователи сети долго предполагали, что это снова Полянский, но подтверждений этому не было.
А впоследствии госпожа посол по правам человека и устойчивого развития в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретна поделилась кадрами с актером и артисткой после встречи в США в сентябре 2024 года и назвала Романа спутником Алины по жизни, чем фактически подтвердила их отношения.
