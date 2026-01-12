"Змогла завагітніти не одразу": Аліна Гросу показалася з батьком свого первістка (відео)

Українська співачка Аліна Гросу зізналася, що її перша вагітність далась нелегко, адже завагітніти вдалося не одразу, а лише після того, як вона "відпустила ситуацію".

Після оголошення про вагітність виконавиця отримала багато теплих слів з привітаннями, тому окремо подякувала прихильникам за підтримку.

Аліна Гросу вагітна первістком

Зірка пообіцяла з часом ділитися у мамському влозі як позитивними, так і складними моментами першої вагітності.

"Скоро почну вести свій мамський влог і ділитись з вами позитивними і проблемними моментами, котрі в наш час часто супроводжують жінок. Адже змогла завагітніти я не одразу, а тільки коли відпустила ситуацію і справилася з усіма випробуваннями. Тримаю кулачки за кожну жінку, котра хоче дітей, але поки що не отримала своє щастя", — написала Аліна Гросу та показала відео з батьком дитини.

Аліна Гросу вагітна первістком

Чоловік Гросу — російський актор?

До великої війни співачка зустрічалася з російським актором Романом Полянським, але їхні стосунки закінчилися. На початку 2024 року Гросу оголосила про весілля, а обличчя коханого публічно не показала. Користувачі мережі довго припускали, що це знову Полянський, але підтверджень цьому не було.

А згодом пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна поділилася кадрами з актором та артисткою після зустрічі в США у вересні 2024 та назвала Романа супутником Аліни по життю, чим фактично підтвердила їхні стосунки.

Аліна Гросу з чоловіком Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу зізналася, що тримає свої стосунки в таємниці, адже не хоче в разі розриву виправдовуватися публічно.

Співачку помітили з округлим животиком під час шопінгу в США.

Крім того, артистка розповіла, що хоче мати велику сім'ю, тому планує не одну дитину.