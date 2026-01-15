"Жесть якась": вагітна Аліна Гросу поскаржилася на набрану вагу (фото)

30-річна українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно оголосила про першу вагітність, зізналася, як змінилися її смакові вподобання в особливому стані.

У своєму Instagram зірка виклала відео, на якому вона їсть різну їжу, та поскаржилася на набрану вагу.

Вагітна Гросу поскаржилася на набрану вагу

"Жесть якась коїться. Від творців Жити на повну — Їсти на повну. Вгадайте, скільки я вже набрала під час вагітності?" — написала артистка, але цифру не уточнила.

Аліна зізнається, що зараз її тягне на кисле, солене та солодке.

"Що їли ви? Переважно, мій звичайний раціон — це білки та салати. Але зараз хочеться кислого, соленого, картоплі, медовик та кіндерів", — звернулася до підписників Гросу.

Реакція мережі

У коментарях жінки діляться своїм досвідом вагітності та підтримують Аліну:

"Їжте і радійте. Потім на це не буде часу. Вага повернеться, все буде добре".

"Я дуже хотіла кислого. Яблука, саме кисло-солодкі. Помідори у власному соці, кислий сік. На солодке зовсім не тягнуло. Навіть від токсикозу рятувалась кислими яблуками".

"Коли я чекала мою доню, особливих бажань щодо їжі не було. Кіло набралися за останні 2 місяці і сама дииинка була величенька. Все йде після. Природа продумала, якщо годуєш і тривалий час, багато гуляєш пішки, післяродова дієта, безсонні ночі ніхто не відміняв. Короче стрункість повертається, аж бігом. А зараз насолоджуйтесь станом, радуйте себе!".

"Дуже цікаво спостерігати за вашою, Аліночка, щасливою історією".

