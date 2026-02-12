30-летняя Алина Гросу раскрыла пол своего первенца: "Я сама в шоке" (фото)

30-летняя украинская певица Алина Гросу рассекретила пол своего будущего ребенка. У звезды сцены и ее загадочного избранника будет мальчик.

Видео с гендер-пати Гросу выложила в Instagram 12 февраля. В ролике вместе с беременной певицей появляется и ее муж. Впрочем, его лицо снова плохо видно.

У Алины Гросу будет сын

"Наша маленькая вселенная. Наш мальчик. Теперь могу сказать об этом вслух", — написала артистка.

В частности, Алина призналась, что это стало неожиданностью для нее самой.

"И да, я сама в шоке. И Ура", — добавила она.

Алина Гросу беременна мальчиком Фото: Instagram

Алина Гросу Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях певицу начали активно поздравлять ее фанаты:

"Это Роман в клипе?"

"Поздравляю! Я еще не видела, чтобы мужчина так прыгал от радости, это так мило".

"А я говорила, что мальчик. Поздравляю".

"Поздравляю вас!!! Вы и ваш муж очень красивая пара, дай Бог вам настоящего счастья, и пусть ваш сыночек будет здоров главное".

Відео дня

Отметим, что, вероятно, муж Гросу — российский актер Роман Полянский. Она официально так и не рассказывала об этом. Впрочем, в сети давно ходят такие слухи.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Алина Гросу, призналась, как изменились ее вкусовые предпочтения во время первой беременности.

Артистка сейчас набрала несколько килограммов и наслаждается своим состоянием.

Кроме того, Гросу говорила, что ее первая беременность далась нелегко, ведь забеременеть удалось не сразу.