30-летняя Алина Гросу раскрыла пол своего первенца: "Я сама в шоке" (фото)
30-летняя украинская певица Алина Гросу рассекретила пол своего будущего ребенка. У звезды сцены и ее загадочного избранника будет мальчик.
Видео с гендер-пати Гросу выложила в Instagram 12 февраля. В ролике вместе с беременной певицей появляется и ее муж. Впрочем, его лицо снова плохо видно.
У Алины Гросу будет сын
"Наша маленькая вселенная. Наш мальчик. Теперь могу сказать об этом вслух", — написала артистка.
В частности, Алина призналась, что это стало неожиданностью для нее самой.
"И да, я сама в шоке. И Ура", — добавила она.
Реакция сети
В комментариях певицу начали активно поздравлять ее фанаты:
- "Это Роман в клипе?"
- "Поздравляю! Я еще не видела, чтобы мужчина так прыгал от радости, это так мило".
- "А я говорила, что мальчик. Поздравляю".
- "Поздравляю вас!!! Вы и ваш муж очень красивая пара, дай Бог вам настоящего счастья, и пусть ваш сыночек будет здоров главное".
Отметим, что, вероятно, муж Гросу — российский актер Роман Полянский. Она официально так и не рассказывала об этом. Впрочем, в сети давно ходят такие слухи.
