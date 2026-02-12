Поддержите нас UA
30-летняя Алина Гросу раскрыла пол своего первенца: "Я сама в шоке" (фото)

Алина Гросу | Фото: Instagram

30-летняя украинская певица Алина Гросу рассекретила пол своего будущего ребенка. У звезды сцены и ее загадочного избранника будет мальчик.

Видео с гендер-пати Гросу выложила в Instagram 12 февраля. В ролике вместе с беременной певицей появляется и ее муж. Впрочем, его лицо снова плохо видно.

У Алины Гросу будет сын

"Наша маленькая вселенная. Наш мальчик. Теперь могу сказать об этом вслух", — написала артистка.

В частности, Алина призналась, что это стало неожиданностью для нее самой.

"И да, я сама в шоке. И Ура", — добавила она.

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях певицу начали активно поздравлять ее фанаты:

  • "Это Роман в клипе?"
  • "Поздравляю! Я еще не видела, чтобы мужчина так прыгал от радости, это так мило".
  • "А я говорила, что мальчик. Поздравляю".
  • "Поздравляю вас!!! Вы и ваш муж очень красивая пара, дай Бог вам настоящего счастья, и пусть ваш сыночек будет здоров главное".
Отметим, что, вероятно, муж Гросу — российский актер Роман Полянский. Она официально так и не рассказывала об этом. Впрочем, в сети давно ходят такие слухи.

