"Удивлю вас": Алина Гросу рассказала о сложностях беременности и кто отец ребенка (видео)

Украинская певица Алина Гросу в очередной раз заговорила о том, как ей было трудно впервые забеременеть. Артистка сейчас набрала несколько килограммов и наслаждается своим состоянием.

В Instagram Алина показалась со своим мужем, которого тщательно скрывает от публики. Впрочем, в сети давно поговаривают, что это российский актер Роман Полянский.

Алина Гросу с мужем

Алина Гросу заговорила о сложностях беременности

Певица призналась, что много лет у них не получалось забеременеть.

"А так начиналась история нашей семьи. А после. Кучу лет мы хотели малыша, не складывалось. Гормональные таблетки, от которых раздражительность, плохой обмен веществ, а от того постоянный контроль питания, сбитый цикл, бессонные ночи, печаль и каждый купленный и использованный тест — неоправданные надежды. Я понимаю тех девушек, которые проживают это сейчас", — написала Алина.

Она вспомнила, как опускала руки и старалась не думать, пряталась в делах, в работе в быту.

"Съедала себя, что со мной что-то не так. Держала улыбку, когда спрашивали, почему еще нет детей. В один момент, я выдохнула и начала жить простой, обычной жизнью. Не покупала тесты и тему беременности прикрыла", — рассказала Гросу, добавив, что почти сразу после этого забеременела.

Алина скрывала свою беременность, потому что боялась что что-то пойдет не так. Артистка говорит, что не любит, когда ее жалеют, не любит выглядеть слабой, поэтому выбрала молчание, а сейчас почувствовала, что готова делиться своей историей.

Алину Гросу "поймали" на шопинге в США Фото: Богдан Беспалов

Кстати, Гросу пока что набрала 4 кг.

"По правде сначала 8, но когда мне сказали, какой сейчас вес у моего ребенка, я очень быстренько все лишнее сбросила обратно", — призналась звезда.

В частности, в комментариях Алину спросили, кто же отец ребенка.

"Удивлю вас. От своего мужа", — ответила певица.

