"Здивую вас": Аліна Гросу розповіла про складнощі вагітності й хто батько дитини (відео)

Українська співачка Аліна Гросу вчергове заговорила про те, як їй було важко вперше завагітніти. Артистка наразі набрала кілька кілограмів та насолоджується своїм станом.

В Instagram Аліна показалася зі своїм чоловіком, якого ретельно приховує від публіки. Втім, у мережі давно подейкують, що це російський актор Роман Полянський.

Аліна Гросу з чоловіком

Аліна Гросу заговорила про складнощі вагітності

Співачка зізналася, що багато років у них не виходило завагітніти.

"А так починалась історія нашої сімʼї. А після. Купу років ми хотіли маля, не складалось. Гормональні таблетки, від котрих дратівливість, поганий обмін речовин, а від того постійний контроль харчування, збитий цикл, безсонні ночі, сум і кожен куплений та використаний тест — невиправдані надії. Я розумію тих дівчат, котрі проживають це зараз", — написала Аліна.

Вона пригадала, як опускала руки і намагалась не думати, ховалася в справах, в роботі в побуті.

"Зʼїдала себе, що зі мною щось не так. Тримала посмішку, коли питали, чому ще немає дітей. В один момент, я видихнула і почала жити простим, звичайним життям. Не купувала тести і тему вагітності прикрила", — розповіла Гросу, додавши, що майже одразу після цього завагітніла.

Аліна приховувала свою вагітність, бо боялась що щось піде не так. Артистка каже, що не любить, коли її жаліють, не любить виглядати слабкою, тому обрала мовчання, а зараз відчула, що готова ділитися своєю історією.

Аліну Гросу "впіймали" на шопінгу в США Фото: Богдан Беспалов

До речі, Гросу поки що набрала 4 кг.

"По правді спочатку 8, але коли мені сказали, яка зараз вага у моєї дитини, я дуже швиденько все лишнє скинула назад", — зізналася зірка.

Зокрема, у коментарях Аліну запитали, хто ж батько дитини.

"Здивую вас. Від свого чоловіка", — відповіла співачка.

