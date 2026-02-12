Підтримайте нас RU
30-річна Аліна Гросу розкрила стать свого первістка: "Я сама в шоці" (фото)

Аліна Гросу вагітна хлопчиком
Аліна Гросу | Фото: Instagram

30-річна українська співачка Аліна Гросу розсекретила стать своєї майбутньої дитини. У зірки сцени та її загадкового обранця буде хлопчик.

Відео з гендер-паті Гросу виклала в Instagram 12 лютого. У ролику разом з вагітною співачкою з'являється і її чоловік. Втім, його обличчя знову погано видно.

В Аліни Гросу буде син

"Наш маленький всесвіт. Наш хлопчик. Тепер можу сказати про це вголос", — написала артистка.

Зокрема, Аліна зізналася, що це стало несподіванкою для неї самої.

"І так, я сама в шоці. І Ура", — додала вона.

Аліна Гросу
Аліна Гросу вагітна хлопчиком
Фото: Instagram
Аліна Гросу
Аліна Гросу
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях співачку почали активно вітати її фанати:

  • "Це Роман в кліпі?".
  • "Вітаю! Я ще не бачила, щоб чоловік так стрибав від радощів, це так мило".
  • "А я казала, що хлопчик. Вітаю".
  • "Вітаю вас!!! Ви і ваш чоловік дуже гарна пара, дай Бог вам справжнього щастя, і хай ваш синочка буде здоров головне".
Зазначимо, що, ймовірно, чоловік Гросу — російський актор Роман Полянський. Вона офіційно так і не розповідала про це. Втім, у мережі давно ходять такі чутки.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Гросу казала, що її перша вагітність далась нелегко, адже завагітніти вдалося не одразу.