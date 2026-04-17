Алина Гросу родила сына: кто отец ребенка и где живет певица (фото)
Певица замужем с 2024 года, но последовательно избегает вопросов о своем партнере. Поклонники предполагают, что ее избранник — российский актер Роман Полянский. Вероятно, из-за политического контекста пара решила не афишировать свои отношения.
Известная украинская артистка Алина Гросу впервые стала мамой. Она родила мальчика-богатыря весом более четырех килограммов. Певица замужем уже второй раз, однако имя своего мужа держит в секрете от публики. Где сейчас живет Алина Гросу и что известно о ее личной жизни и отце ребенка, — читайте в материале Фокуса.
Слухи о беременности Алины Гросу появились после того, как ее увидели с округлым животиком в американском супермаркете. Ожидали, что певица и будет рожать там, но она решила иначе.
Гросу жила в США
После начала полномасштабного вторжения пара находилась на западе Украины, но позже, если верить медиа, перебралась в американский Лос-Анджелес, где пыталась развивать карьеру.
Вместе с тем, Гросу периодически посещала Украину, в частности возвращалась на новогодние праздники. Рожать решила также дома, несмотря на массированные обстрелы и перебои с электроснабжением.
Любимый из России
Звезде приписывают отношения именно с россиянином Романом Полянским. Он — актер родом из Омска. Получил музыкальное образование, а затем переключился на театр и кино. Дебютировал на экране в 2006 году, но популярность пришла только после комедийного сериала "Игрушки". С Алиной Гросу мужчина познакомился в 2019-м. Впоследствии ради нее переехал в Украину и даже начал изучать язык.
"Я не выкладываю его лицо в соцсети, потому что мой блог — о моей работе", — объясняла певица. Впрочем фаны неоднократно видели мужчине в ее видео и фото черты Полянского.
В 2025 году Алина представила дуэт с загадочным исполнителем Don Maron, который не показывает лицо и не называет настоящего имени. Псевдоним, музыкальное образование и манера подачи сразу напомнили подписчикам именно Романа.
На странице артиста написано: "Я стер себя, чтобы начать с чистого листа. Без имени. Без прошлого". Вместе пара записала трек "Летаем" — на украинском языке.
Беременность Алины Гросу
Гросу объявила о беременности в начале 2026 года, а комментарии снова заполнили догадки о Полянском. Теперь, когда певица ждет сына, интерес к личности отца ребенка лишь возрос. Сама Алина повторяет: она никого не прячет — просто считает, что личная жизнь не обязана быть публичной.
