Родила богатыря 4,7 кг! Алина Гросу впервые стала мамой (фото)
Певица родила первенца. Роды состоялись в Украине, ведь артистке было принципиально важно, чтобы ее ребенок родился на родной земле.
Мальчик появился у Алины Гросу чуть раньше запланированного срока. УЗИ показывало вес около 3,4-3,5 килограмма, а малыш оказался настоящим богатырем — почти в 4,7 кг. Как прошли роды, — узнавайте в материале Фокуса.
Алина Гросу родила
"Наша любовь, наша маленькая вселенная. Только теперь мы поняли, что такое по-настоящему любить. Более 4 кг самого дорогого в мире золота. И 58 см нежнейших пухленьких булочек", — пишет звезда в социальных сетях.
Алина шутит, что чувствует себя так, будто попала под три трактора, но все заботы отходят на второй план, потому что ребенок здоров и удивительно спокоен. Молодая мама даже забеспокоилась, почему мальчик так редко плачет. Педиатры развеяли сомнения с улыбкой: просто ребенок из интеллигентной семьи.
Вместе с новостью о рождении сына Гросу презентовала песню "Колыбельная" — ее она успела записать буквально за десять дней до родов.
По словам певицы, во время беременности она написала несколько колыбельных, но в студию попала только одна. "Я будто чувствовала сердцем, что он появится чуть быстрее", — говорит артистка.
Певица погружена в материнство
Сейчас Алина полностью погружена в материнство. Малыш хорошо кушает, узнает родителей и уже успевает умилять и смешить родных.
"Это самый счастливый день в моей жизни. Когда я увидела его — просто не нашла слов от нежности. Он для меня самый лучший. И даже его крик меня не раздражает — меня вообще сейчас ничего не раздражает", — признается певица.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Алина Гросу показала несколько кадров с мужем, которого называют российским актером Романом Полянским.
- Артистка, призналась, как изменились ее вкусовые предпочтения во время первой беременности.
Кроме того, Гросу говорила, что ее первая беременность далась нелегко, ведь забеременеть удалось не сразу.