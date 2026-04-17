Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Народила богатиря 4,7 кг! Аліна Гросу вперше стала мамою (фото)

Аліна Гросу народила сина | Фото: instagram.com/alina_grosu

Співачка народила первістка. Пологи відбулися в Україні, адже артистці було принципово важливо, щоб її дитина народилася на рідній землі.

Хлопчик з'явився в Аліни Гросу трохи раніше запланованого терміну. УЗД показувало вагу близько 3,4–3,5 кілограма, а малюк виявився справжнім богатирем — майже у 4,7 кг. Як минули пологи, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Наша любов, наш маленький всесвіт. Тільки тепер ми зрозуміли, що таке по-справжньому любити. Більше 4 кг найдорожчого в світі золота. І 58 см найніжніших пухкеньких булочок", — пише зірка в соціальних мережах.

Фото: Instagram

Аліна жартує, що відчуває себе так, ніби потрапила під три трактори, але всі турботи відходять на другий план, бо дитина здорова й напрочуд спокійна. Молода мама навіть занепокоїлася, чому хлопчик так рідко плаче. Педіатри розвіяли сумніви з усмішкою: просто дитина з інтелігентної сім'ї.

Відео дня

Разом із новиною про народження сина Гросу презентувала пісню "Колискова" — її вона встигла записати буквально за десять днів до пологів.

За словами співачки, під час вагітності вона написала кілька колискових, але в студію потрапила лише одна. "Я ніби відчувала серцем, що він з'явиться трохи швидше", — каже артистка.

Зараз Аліна повністю занурена в материнство. Малюк добре їсть, впізнає батьків і вже встигає розчулювати й смішити рідних.

"Це найщасливіший день у моєму житті. Коли я побачила його — просто не знайшла слів від ніжності. Він для мене найкращий. І навіть його крик мене не дратує — мене взагалі зараз нічого не дратує", — зізнається співачка.

Крім того, Гросу казала, що її перша вагітність далась нелегко, адже завагітніти вдалося не одразу.