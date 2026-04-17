30-летняя Алина Гросу покинула США, чтобы родить в Украине: в чем причина
Украинская певица впервые стала мамой. С 2022 года она живет в Лос-Анджелесе (США), но рожать вернулась на родину — и объяснила почему.
О рождении первенца Алина Гросу сообщила нестандартно, выпустив колыбельную, которую успела записать еще за десять дней до родов. Мальчик появился на свет с весом 4,7 килограмма и ростом 58 сантиметров. Больше о родах и первых днях материнства певица рассказала в программе "Сніданок з 1+1".
Гросу рожала в Украине
Решение рожать дома певица объяснила просто: хотела, чтобы рядом были самые близкие люди. "Мне хотелось, чтобы родители были рядом, чтобы муж был рядом. Чтобы все вместе — и я бы так выдохнула", — поделилась Алина.
Муж Гросу, личность которого она до сих пор держит в тайне, присутствовал в начале родов и вернулся уже когда перерезали пуповину.
Имя малышу родители уже выбрали, но объявят его только после крещения. По словам Алины, сын похож на папу и дедушку — разве что носик пока материнский. Лицо ребенка певица не показывает, однако уже опубликовала несколько фото из роддома в Instagram.Важно
Алина Гросу родила богатыря
Врачи на УЗИ прогнозировали вес малыша около 3,4-3,5 килограмма, но мальчик родился почти на килограмм тяжелее. Мама шутит, что чувствует себя так, будто ее переехало три трактора, — однако она бесконечно счастлива.
Малыш оказался настолько спокойным, что певица даже забеспокоилась. Обращалась к педиатрам с вопросом, нормально ли, что ребенок так мало плачет. Ответ ее рассмешил: просто мальчик из интеллигентной семьи.
У малыша отличный аппетит
По словам артистки, аппетит у ее сына отличный, малыш уже различает маму и папу и успевает дарить родителям первые смешные моменты.
"Это самый счастливый день в моей жизни. Когда я увидела эту малышку — не хватило слов от нежности", — поделилась певица.
- Алина Гросу замужем с 2024 года, но последовательно избегает вопросов о своем партнере. Поклонники предполагают, что ее избранник — российский актер Роман Полянский. Вероятно, из-за политического контекста пара решила не афишировать свои отношения.
- Артистка, призналась, как изменились ее вкусовые предпочтения во время первой беременности.
Пластический хирург Сергей Королюк рассказал Фокусу, что во внешности Алины Гросу заметны деликатные изменения, которые могли быть достигнуты с помощью ринопластики, филлеров и современных методов подтяжки.