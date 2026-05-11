"Це просто пекло": Аліна Гросу розповіла про важкі пологи (фото)

30-річна українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно вперше стала мамою, розказала, як почалося її материнство.

Зірка сцени та соцмереж вийшла на зв'язок зі своєю аудиторією в Instagram.

Гросу пережила важкі пологи

"Я ж то думала, я така після пологового — бац і вийшла при параді, а ні, так не вийшло. Не виходить так, я не вірю в те, що жінка після пологів зразу ж така сама, як і була до них. Бо я таке в інстаграмі бачила, в тіктоці. Вживу я таке не побачила, ну і Бог з ним", — каже артистка.

Вона пожартувала, що тепер стала тією мамою, яка "кожен пук" дитини відправляє подружкам.

"Я дуже співчуваю своїм подругам. Бо так любити свої ці 5 кілограмів хлопчатини може тільки мама. Ну поки що. А ще я обіцяю любити всіх його в майбутньому дівчат. Того що я вже їм співчуваю. Бо він не кричить. Він рипить. Якщо йому не дали те, що він хоче. На даному етапі це їжа", — розповіла Аліна, яка поки приховує обличчя малюка та його імʼя.

Відео дня

Аліна Гросу з чоловіком та сином Фото: Instagram

Зокрема, Гросу каже, що вона — мама-іпохондрик. Першу добу її хвилювало, чого дитина так мало плаче.

"При пологах я думала, що вмру. Бо, вибачте, 5 кілограм майже, це не за Новий рік наїсти. Це ніби ти народжуєш рояль або тебе трактором кілька разів туди-сюди переїхали. Це просто пекло. Але я це маленьке пекло тепер дуже сильно люблю", — зізналася знаменитість.

Аліна Гросу із сином Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Аліна Гросу заміжня з 2024 року, але послідовно уникає питань про свого партнера. Прихильники припускають, що її обранець — російський актор Роман Полянський.

З 2022 року вона живе в Лос-Анджелесі, але народжувати повернулася на батьківщину — і пояснила чому.

Пластичний хірург Сергій Королюк розповів Фокусу, що в зовнішності Аліни Гросу помітні делікатні зміни.