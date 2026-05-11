"Это просто ад": Алина Гросу рассказала о тяжелых родах (фото)

30-летняя украинская певица Алина Гросу, которая недавно впервые стала мамой, рассказала, как началось ее материнство.

Звезда сцены и соцсетей вышла на связь со своей аудиторией в Instagram.

Гросу пережила тяжелые роды

"Я же думала, я такая после роддома — бац и вышла при параде, а нет, так не получилось. Не получается так, я не верю в то, что женщина после родов сразу же такая же, как и была до них. Потому что я такое в инстаграме видела, в тиктоке. Вживую я такое не увидела, ну и Бог с ним", — говорит артистка.

Она пошутила, что теперь стала той мамой, которая "каждый пук" ребенка отправляет подружкам.

"Я очень сочувствую своим подругам. Потому что так любить свои эти 5 килограммов мальчишки может только мама. Ну пока что. А еще я обещаю любить всех его в будущем девушек. Того что я уже им сочувствую. Потому что он не кричит. Он рычит. Если ему не дали то, что он хочет. На данном этапе это еда", — рассказала Алина, которая пока скрывает лицо малыша и его имя.

Алина Гросу с мужем и сыном Фото: Instagram

В частности, Гросу говорит, что она — мама-ипохондрик. Первые сутки ее волновало, почему ребенок так мало плачет.

"При родах я думала, что умру. Потому что, извините, 5 килограмм почти, это не за Новый год наесться. Это будто ты рожаешь рояль или тебя трактором несколько раз туда-сюда переехали. Это просто ад. Но я этот маленький ад теперь очень сильно люблю", — призналась знаменитость.

Алина Гросу с сыном Фото: Instagram

