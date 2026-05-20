Аліна Гросу розкрила незвичне імʼя свого сина від російського актора (фото)
Українська співачка Аліна Гросу вперше розкрила імʼя сина. Хоч і прямо вона не назвала його, фанати зірки все зрозуміли.
В Instagram новоспечена зіркова мама зізналася, що імʼя для малюка обирали разом з чоловіком.
Як Аліна Гросу назвала сина
"Бачу багато запитань, як ми назвали сина. В нього подвійне імʼя, обирали його разом з чоловіком. Точніше, обирала я, а він відсіював ті, котрі йому подобаються менше. Обидва імені дались йому не просто так, а є пояснення. Настав час загадувати вам ребус із смайликів", — написала Аліна.
Вона додала, що імʼя можна скласти з перших букв предметів.
Виявилося, що малюка звуть Марк-Габріель.
Хто чоловік Аліни Гросу
Свого часу співачка зустрічалася з російським актором Романом Полянським, але їхні стосунки закінчилися. На початку 2024 року Аліна оголосила про весілля, проте обличчя обранця так і не показала. Фанати довго казали, що це Полянський, проте офіційних підтверджень цьому не було.
Моментом викриття стало те, що пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна одного разу поділилася кадрами з Романом та Аліною після зустрічі в США у вересні 2024 та назвала російського актора супутником українки по життю, чим фактично підтвердила їхні стосунки. Сама Гросу досі офіційно мовчить про персону свого обранця.
